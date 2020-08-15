海洋垃圾一直是本港備受關注的議題。早前在馬灣有大型雪櫃被沖上岸邊，打開雪櫃時更傳出一陣濃烈酸臭味。7月時，屯門龍鼓灘及黃金泳灘又曾驚現豬手、雞翼「擱淺」。保育海洋生態組職OceansAsia負責人Gary Stokes日前和家人遊覽在大嶼山西南方的索罟群島時，發現了各種各樣的垃圾，包括口罩、其他塑膠垃圾和大型魚飼料袋，引起保育及環保人士關注。 OceansAsia研究總監Teale Phelps Bondaroff受訪時表示，這次到訪索罟群島時，發現在水中有多達44個大型魚飼料袋，部分更埋在沙子中。他們認為該批魚飼料袋來自附近的水產養殖場，促請相關部門調查這些垃圾來源，並對肇事者採取適當行動。

OceansAsia研究總監Teale Phelps Bondaroff接受訪問時指，這次到訪索罟群島時，沙灘上除了口罩和塑膠垃圾外，他們更在水中發現了多達44個大型魚飼料袋，部分已埋在沙子中。他亦指出，魚飼料袋並非近期才發現，早前在愉景灣及南丫島西海岸亦有大量類似袋子。

海洋垃圾難以辨別來源

過往，他們亦曾在索罟群島中發現各種各樣的垃圾，從口罩、塑膠瓶、垃圾袋、包裝及鞋子，到較大型的物品，例如椅子、電視和冰箱等都有。Teale Phelps Bondaroff指，今次發現的塑料袋（大型魚飼料袋）顯然來自附近的水產養殖場，他們正嘗試縮小範圍偵查下去。他認為海洋垃圾及其污染效果是無分國界的，「我們在海灘上發現的垃圾，可能來自任何地方，就像被棄置的口罩一樣，很難確定來源，但我們知道它們必定是來自附近。有垃圾則較易識別其來源地，例如是是餐飲公司及特定餐廳所使用的食品包裝」。

塑膠垃圾纏住海洋動物或直接致死

他強調海洋垃圾嚴重影響海洋生態及物種，現時每天均有超過800萬件垃圾進入海洋，「這些垃圾一旦進入海洋環境就不會消失，例如塑膠會分解成越來越小的碎片（微塑膠），對環境和動物造成嚴重影響，較大的塑膠片（例如漁飼料袋）可能纏住海洋動物，導致肢體被截斷，或緩慢地把牠們折騰致死」。據統計所得，每年有多達100萬隻海洋哺乳動物及海龜被塑料殺死。

他認為每個人都有責任保護海洋。個人方面，可以盡量減少使用塑膠製品，從源頭上減少對塑膠的消耗，亦要正確地回收及處置塑膠。企業方面，則應該對海洋垃圾加強關注，例如這次發現的大型魚飼料袋的發源地，應妥善棄置其垃圾。漁護署及其他相關部門則需要調查這些垃圾來源，並對肇事者採取適當行動，「每個人都應對自己的垃圾承擔責任，政府則需要對那些不承擔責任的人採取適當的行動」。

食環署：視乎需要增加清理頻次 海事處：加強巡邏

食環署回覆查詢指，署方負責非憲報公布泳灘和沿岸地區的垃圾清理工作（除其他部門管轄的範圍外），並會派員定期巡視索罟群島非憲報公布泳灘。除每月一次的清理行動外，會視乎實際需要增加清理頻次。

海事處則指，其人員在日常巡邏時若發現有市民棄置垃圾到海面，定必作出檢控。海事處與食環署不時在沿岸地區進行聯合清潔行動，並派船將從陸路難以到達的地方所收集到的垃圾，經水路轉運到海上垃圾收集站。海事處又指，會繼續加強巡邏，留意索罟群島附近水域的潔淨情況，按實際需要安排海上清潔承辦商進行清理海上漂浮垃圾工作。