【新冠肺炎】疫情重挫航空業　空姐毅然轉行　赴澳讀幼教尋出路

近年，香港社會情況不斷變遷，不少人都希望另謀出路，出國留學、進修頓成選擇之一。澳洲於7月宣布在澳港人持有的畢業生簽證及臨時工作簽證即時延長5年，加上當地的生活模式和工作節奏相對較慢，令澳洲成為港人留學的熱門地。有空姐及在言語治療中心工作的母親，均選擇在此時到澳洲進修，轉換工作跑道。

今年31歲、現職空姐的Evita是其中一位選擇到澳洲留學的個案之一。她表示，會選擇到外地進修，主要和航空業停飛多時有關。在疫情影響下，本來一個月只有數日在港的Evita，現時大部分時間都留港，空閒日子令她開始萌生轉行的念頭。她指出，疫情下比過往少了九成航班，上次出機已在6月初，「我有兩個月沒有飛，對上一次已是6月初的事，現時平均兩個月才飛到一次」。

疫情重挫航空業，不少空勤人員因而停飛多月。（資料圖片／羅國輝攝）

Evita曾想過轉行，但一直未有確實方向。就讀會計的她曾嘗試過兩年辦公室工作，但感不適合。她自覺性格活潑，喜歡與人溝通，「我份人坐不停，希望做一些對人、能有互動以及靈活的工作」。

31歲現職空姐的Evita指出，因受到疫情影響，比過往少了九成航班，上次出機已在6月初。（曾鳳婷攝）

感幼教工作性質與空姐相近

機緣巧合之下，有朋友提議Evita進修，轉向其他國家發展，「有一次和朋友傾談間，他建議我到澳洲修讀幼兒教育課程，說感覺會很適合我」。Evita認為幼兒教育的工作性質與空姐相近，空姐對客人，幼兒教育則是對小朋友，故她抱着一試無妨的心態報讀課程，「感覺現在就是時機，再遲一點過去，又怕年紀太大，所以現在剛剛好」。

Evita本來就喜愛小朋友，以往在空姐的工作上，也常常有照顧小朋友的機會。「雖然在飛機上小朋友普遍都會有父母陪同，但在飛機起飛降落時，小朋友依舊會受到驚嚇。我們便會幫忙分散他們的注意力」。

Evita指自己曾在海外遊學一個月，令她更嚮往外國的生活。過往亦曾因為工作關係，多次前往澳洲，她認為澳洲的生活壓力比香港少。她憶述曾在澳洲小區迷路，有當地司機主動幫助她，把她送回市鎮。種種原因令她對澳洲存有好感，樂意在當地進修。她更指若日後有機會，亦會考慮定居當地。

育有兩個小朋友的Likey認為修讀幼教課程，有助她更了解小朋友。（曾鳳婷攝）

另外一位將前往澳洲進修的人，是現職言語治療中心總經理、育有兩個小朋友的Likey。雖然她過往一直有想進修的念頭，惟因為香港現有的課程時間較長，難抽出時間報讀。在一次偶然情況下，Likey發現澳洲提供幼兒教育課程，令她感到興趣。

身為兩子之母的她，認為修讀幼教能有助拉近與小朋友的距離，「如果我不增值自己，感覺會和小朋友更加疏離」。她指出平日自己會和子女一同上興趣班，以及一起參與網上教學，希望能拉近彼此距離。

實習時數高 有助更快投入工作

在言語治療中心工作的她經常接觸小朋友，認為若修讀幼教課程，能令她在不同範疇中了解小朋友，有利日後的工作。她表示，澳洲的課程沒有如香港般困身，更可抽身處理工作及兩名子女的日常事務。除了有空間兼顧兩地事宜外，她認為課程的實習時數亦十分吸引，「很多時候看到一些學歷高，但沒有什麼實習經驗的人，往往都不太會處理工作上的問題」，故她認為較多的實習機會，能有助他們在工作上更快上手。

SDM教育集團行政總裁趙家樂認為幼兒教育在當地有市場。（曾鳳婷攝）

澳洲渴求幼教人才

SDM教育集團行政總裁趙家樂表示，幼兒中心經理（Center Manager）在澳洲屬於中長期緊缺職業之一，故他認為幼兒教育絕對有市場。他指澳洲政府資源足夠，其師生比例也相對較高，「在香港可能是1對15，但在澳洲普遍為1對6，甚至更少」。有見及此，澳洲對幼兒教育人才渴求。加上澳洲政府有清晰的認證機制，讀畢課程後，在當地亦容易找到工作。他指澳洲權威幼教機構 （CSE）提供的課程，較其他同類型課程的實習時數多，而其工作模式也和就讀課程中的實習相似，畢業生不用重新適應便能投入工作。