「打工仔心很累市集」百年活化唐樓舉辦　投稿牆道出心中鬱悶

香港人工作壓力大，一班打工仔經常把「心很累」掛在口邊。LIFE MART純手作市集將於周六（17日）及周日（18日）在百年活化唐樓「618上海街」地下活動空間舉辦《打工仔心很累市集》，除了有19檔手作單位參與，亦設有「慢遞服務」及「打工仔心很累展覽」，更有投稿牆讓打工仔寫下心中鬱悶。

LIFE MART純手作市集將於周六（17日）及周日（18日）在百年活化唐樓「618上海街」地下活動空間舉辦《打工仔心很累市集》。（LIFE Mart手作市集 Facebook圖片）

市建局重建旺角上海街600至626號共14幢唐樓，活化成「618上海街」，本周六（17日）起一連兩日，下午1時至8時於地下活動空間舉辦《打工仔心很累市集》，免費入場。

市集主要分為「手作區」、「紙品區」、「打工仔心很累展覽」、「Before I quit...投稿牆」及「主題扭蛋機」。有19檔本地手作單位參與，種類不重覆；此外，在紙品區雲集台灣、澳門、香港插畫師、設計師、攝影師的紙品作品，除了明信片，還有紙膠帶、貼紙等作品，現場設有「慢遞服務─未來信件」及「一般代寄服務」。主辦單位LIFE Mart手作市集邀請了「散水是咁的」插畫師戴恭濟，創作出31張展品卡，以押韻字句盡訴打工仔心中情，分享上班軼事。現場亦提供投稿牆，讓到場市民寫出心中鬱悶。戴恭濟的押韻字句及插畫亦被製作成7款限定扭蛋襟章。主辦單位提醒，疫情下入場人士必須戴上口罩，亦需先量度體溫，確保沒有發燒才可進場，並會因應場內人數作人流管制措施。