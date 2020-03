新加坡社企餐廳進駐618上海街　聘30殘疾員工　助失明者重拾自信

殘疾人士求職不時遇到障礙,坊間不少社企均會協助他們就業。創辦10年、獲得多個獎項的新加坡社企「廚尊」去年底進軍香港,進駐市建局活化項目「618上海街」,現時聘請30名殘疾員工。 阿明是一名全失明人士,大學畢業後曾從事與銷售相關的工作,惟公司倒閉後只能靠兼職維生,求職亦屢次碰釘。機緣巧合下認識到「廚尊」創辦人許承俊,不僅獲得工作機會,更重要的是重拾自信心,「只要肯畀機會我哋,無嘢做唔到。」

新加坡社企餐廳進駐618上海街,內有多種新加坡地道菜。(張嘉敏攝)

「廚尊」(Project Dignity)自2010年起、在新加坡創立第一間社企餐廳,為弱勢及殘疾人士提供烹飪及款待課程,同時亦為他們創造就業機會。創辦人許承俊稱「廚尊」在新加坡已有5所分店,包括一間餐廳及四間書店,共聘請70名員工,當中58位屬殘疾人士。

去年獲得市建局邀請進駐新活化項目「618上海街」,於去年10月起招聘員工,現時共有39名員工,其中的30位屬殘疾人士。他利用佔地約6000平方呎的空間,不僅設立訓練中心,亦有猶如新加坡熟食中心的餐廳,讓員工能夠實踐所學。

左起:失明員工阿明、患有腦積水員工Alison、創辦人許承俊、痙攣患者Carol和自閉症員工Stephanie。(張嘉敏攝)

全失明員工首次送外賣

戴上墨鏡、手持柺杖的阿明為全失明人士,亦是餐廳其中一名殘疾員工,既負責接待工作,亦會協助籌辦餐廳活動,包括聯絡不同的非政府機構等。口才頗為了得的阿明,曾經於城大修讀市場學,畢業後曾於私人公司任職銷售及市場推廣工作,惟於5年後公司倒閉,此後一直未能覓得工作,只能靠兼職渡日。機緣巧合下,於非政府機構帶領導賞團時,認識到「廚尊」創辦人許承俊,更主動提交履歷表,最後成功獲聘。

員工阿明為全失明人士,負責接待工作和協助籌辦餐廳活動。(張嘉敏攝) 阿明過往於求職處處碰釘,「一見到我係視障朋友,一定會畀我面試,但唔會有任何feedback。」「廚尊」對於阿明而言,不僅是一份工作,更令他重拾自信心。他憶述,曾經因缺乏人手,被要求頂上送外賣,全失明的他當時想要拒絕,「我無諗過自己做得到。」於旁人的鼓勵及協助下,借助手機、科技等成功將外賣從旺角送到上環,「如果外面的朋友肯畀我哋一個機會去試,無嘢做唔到。」

「廚尊」為左邊身體痙攣的Carol提供特製餐具。(張嘉敏攝)

Carol,於年幼時因意外導致左邊身體痙攣。(張嘉敏攝) 為痙攣員工提供特製餐具 另一名殘疾員工Carol,於年幼時因意外導致左邊身體痙攣,而右眼亦失明。她於加入「廚尊」前曾在茶餐廳工作,更曾遭拖糧。她經勞工處介紹下加入「廚尊」,負責製作香菇肉碎麵,由切冬菇、煮麵、上碟均能一力完成。為照顧她的需要,「廚尊」亦提供特製的餐具,包括彎曲的叉。

投資約700萬元

創辦人許承俊稱,5年前曾經獲港府邀請,在銅鑼灣開設社企餐廳,惟當時認為時機不合適而拒絕,直至去年市建局再度邀請他進駐「上海街616」才肯首。開設香港分店一波多折,他投資約700萬港元,雖然獲社創基金撥款約60萬元,但仍需要從新加坡調配資金來港;加上籌辦時遇上反修例事件,開業後更有新冠肺炎疫情,令他一度想過放棄。展望將來,他希望可於今年內增聘員工至60人,並希望擴至聘請有精神問題人士,「we look at your ability not your disablitiy (我們看到你的能力,而非你的殘疾)」

「618上海街」為市建局活化項目,現時向「廚尊」收取象徵式租金,因應肺炎疫情,亦提供為期半年的租金寬免。