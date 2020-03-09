新加坡社企餐廳進駐618上海街　聘30殘疾員工　助失明者重拾自信

殘疾人士求職不時遇到障礙，坊間不少社企均會協助他們就業。創辦10年、獲得多個獎項的新加坡社企「廚尊」去年底進軍香港，進駐市建局活化項目「618上海街」，現時聘請30名殘疾員工。 阿明是一名全失明人士，大學畢業後曾從事與銷售相關的工作，惟公司倒閉後只能靠兼職維生，求職亦屢次碰釘。機緣巧合下認識到「廚尊」創辦人許承俊，不僅獲得工作機會，更重要的是重拾自信心，「只要肯畀機會我哋，無嘢做唔到。」

新加坡社企餐廳進駐618上海街，內有多種新加坡地道菜。（張嘉敏攝）

「廚尊」（Project Dignity）自2010年起、在新加坡創立第一間社企餐廳，為弱勢及殘疾人士提供烹飪及款待課程，同時亦為他們創造就業機會。創辦人許承俊稱「廚尊」在新加坡已有5所分店，包括一間餐廳及四間書店，共聘請70名員工，當中58位屬殘疾人士。

去年獲得市建局邀請進駐新活化項目「618上海街」，於去年10月起招聘員工，現時共有39名員工，其中的30位屬殘疾人士。他利用佔地約6000平方呎的空間，不僅設立訓練中心，亦有猶如新加坡熟食中心的餐廳，讓員工能夠實踐所學。

左起：失明員工阿明、患有腦積水員工Alison、創辦人許承俊、痙攣患者Carol和自閉症員工Stephanie。（張嘉敏攝）

全失明員工首次送外賣

戴上墨鏡、手持柺杖的阿明為全失明人士，亦是餐廳其中一名殘疾員工，既負責接待工作，亦會協助籌辦餐廳活動，包括聯絡不同的非政府機構等。口才頗為了得的阿明，曾經於城大修讀市場學，畢業後曾於私人公司任職銷售及市場推廣工作，惟於5年後公司倒閉，此後一直未能覓得工作，只能靠兼職渡日。機緣巧合下，於非政府機構帶領導賞團時，認識到「廚尊」創辦人許承俊，更主動提交履歷表，最後成功獲聘。

+ 4 + 3 + 2

員工阿明為全失明人士，負責接待工作和協助籌辦餐廳活動。（張嘉敏攝） 阿明過往於求職處處碰釘，「一見到我係視障朋友，一定會畀我面試，但唔會有任何feedback。」「廚尊」對於阿明而言，不僅是一份工作，更令他重拾自信心。他憶述，曾經因缺乏人手，被要求頂上送外賣，全失明的他當時想要拒絕，「我無諗過自己做得到。」於旁人的鼓勵及協助下，借助手機、科技等成功將外賣從旺角送到上環，「如果外面的朋友肯畀我哋一個機會去試，無嘢做唔到。」

「廚尊」為左邊身體痙攣的Carol提供特製餐具。（張嘉敏攝）

Carol，於年幼時因意外導致左邊身體痙攣。（張嘉敏攝） 為痙攣員工提供特製餐具 另一名殘疾員工Carol，於年幼時因意外導致左邊身體痙攣，而右眼亦失明。她於加入「廚尊」前曾在茶餐廳工作，更曾遭拖糧。她經勞工處介紹下加入「廚尊」，負責製作香菇肉碎麵，由切冬菇、煮麵、上碟均能一力完成。為照顧她的需要，「廚尊」亦提供特製的餐具，包括彎曲的叉。

投資約700萬元

創辦人許承俊稱，5年前曾經獲港府邀請，在銅鑼灣開設社企餐廳，惟當時認為時機不合適而拒絕，直至去年市建局再度邀請他進駐「上海街616」才肯首。開設香港分店一波多折，他投資約700萬港元，雖然獲社創基金撥款約60萬元，但仍需要從新加坡調配資金來港；加上籌辦時遇上反修例事件，開業後更有新冠肺炎疫情，令他一度想過放棄。展望將來，他希望可於今年內增聘員工至60人，並希望擴至聘請有精神問題人士，「we look at your ability not your disablitiy （我們看到你的能力，而非你的殘疾）」

「618上海街」為市建局活化項目，現時向「廚尊」收取象徵式租金，因應肺炎疫情，亦提供為期半年的租金寬免。