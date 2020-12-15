馬鞍山「插針式」起屋　斬3000樹增6萬人口　區議員憂交通超負荷

政府計劃於馬鞍山「插針式」興建四個住宅項目，引起外界關注，除了因為相關綠化地靠近馬鞍山郊野公園，亦有指馬鞍山現時人口和交通配套已接近飽和狀態，擔心日後難以負荷龐大的人口增長。多名沙田區區議員今日(15日)到北角政府合署外請願，向城規會代表遞交市民的簽名和意見，促請政府重新規劃。

政府6月時向沙田區議會提交文件，建議修訂馬鞍山分區計劃大綱圖（下稱計劃）。當中提到改劃7幅「綠化地帶」用作住宅、政府機構或社區用途，預計可提供7,220個公營房屋及私樓單位，容納2.04萬人口。城規會於十月宣布修訂馬鞍山分區計劃大綱核准圖，而公眾諮詢期明日（16日）截止。

多名隸屬民主黨的沙田區區議員包括吳定霖、周曉嵐、曾素麗、鄭則文，今早到北角政府合署樓下舉起橫額，表示強烈反對政府發展馬鞍山郊野公園毗鄰綠化土地。他們指，現時馬鞍山每天均「大塞車」，更有居民需花近兩小時才能前往市區，估計如政府再規劃於馬鞍山興建住宅項目，連同已經落實的住宅項目，未來人口總共將大幅增加逾60,000人；惟馬鞍山的大型交通基建卻跟不上進度，例如等候多年的鐵路工程仍未有具體完工日期，他們認為，現時的交通配套實難以負擔大幅的人口增長。

他們指，目前的計劃涉及7.83公頃，當中大部分為綠化地帶，初步估計將砍伐3000棵樹木以興建房屋；認為政府可優先發展棕地和市區閒置土地，可減少對環境的破壞。早前他們在大學站發起街站，收集各位市民反對馬鞍山改劃綠化地的簽名及意見，並於今日將所收集到的簽名和意見交到城規會，同時亦呼籲市民在明日限期前提交意見申述到城規會。