集運活鼠來港累全線貨車扣關　物流業：司機及公司日後遭海關刁難

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-01-29 19:14

港人集運違禁品來港的個案，疫情期間已曾發生，有本港集運公司今日發帖，指有人將一箱裝載活體天竺鼠的貨物，企圖含混過關集運來港，該公司事後將天竺鼠留在東莞倉庫暫養，並將涉事客人列入黑名單中，有中港物流業界指肇事事主隨時「一個累全家」，不但令貨運司機或涉事公司在內地海關扣查，日後留有運載違禁品紀錄，會遭當地關員多加刁難。

集運公司強烈譴責集運活體來港

「香港集運」今日在facebook官方網頁發帖，指今日在內地集運倉庫收到一件貨物，裏面竟有一隻活生生的天竺鼠，底部塾有蘋果作糧食，事後已扣起該件貨物不再發貨，又揶揄該名顧客「四處散播香港集運遺失你的貨物及客服沒有禮貌」等留言，反譏對方「歡迎自行到東莞倉庫領回， 否則同事會接收代為照顧。」並將該名顧客列入黑名單內。

內文同時提及，內地近日加強對跨境車輛的檢疫，海關會加強抽查中港車貨物，今日其中一輛中港貨車被內地關員查獲藏有未有報關之違禁貨物，連累全公司貨車一併遭扣查，再三提醒顧客不要寄運違禁品，否則隱瞞申報和違禁物品，會令到貨車被扣押，嚴重延誤發貨時間。

該帖文發佈後，網民一面倒支持集運公司的決定，有人批評：「呢啲咪叫一個累全家咯！」亦有人借近期大熱的《PUI PUI 天竺鼠車車》訕笑對方：「睇天竺鼠車車睇上腦。」另有網民直言「淘動物集運真係痴線，支持列入黑名單。」

貨運業界：一個顧客連累司機及全公司

根據規定，每個國家及地區均有不能經海陸空運輸送往外國的違禁貨物，一般來說，清單包括毒品、藥品、武器、動物、香煙等，無論從任何途徑均不可運送出境，天竺鼠亦不例外。去年疫情嚴竣期間，就有本港集運公司指有顧客從外地集運消毒酒精來港，最終全個集裝箱的貨物被扣起，需要重新逐箱檢查，延誤來港發貨。

落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉表示，業界一般稱中港集運貨車為「廿四味」，意即一個集裝箱內裝載來自五湖四海的貨物，既難以一一查證貨主身份及貨物來源，貨物種類繁多旁雜，只要有一件貨物不按規定如實報關，司機一旦遭內地海關查獲，即累全車被扣，輕則延誤數小時，嚴重者可立案被扣查三個月，即使最終被內地海關放行，涉事司機或貨運公司有機會被標示為「黑豬仔」，但凡日後貨運經內地口岸來港，被扣押及檢驗貨物機會大增，最終拖延貨運物流到港發貨時間，做法損人不利己。

HK01正向香港集運查詢事件詳情。