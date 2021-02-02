疫下市民不滿社交生活　情侶家人關係變差　專家：以擁抱代替沉默

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-02-02 23:20

疫情持續一年，不少市民生活習慣亦受影響被迫改變，生活圈子轉為WFH(在家工作)模式。有團體進行身心健康調查，結果發現市民在疫下的社交生活滿意度僅得59分，較身體和心理健康評分低，當中更有近半市民認為疫情對社交生活帶來負面影響，有受訪者因此與另一半關係更疏離。有專家建議市民應增加和身邊人交流，適時鼓勵和為對方打氣。

「香港健康行力指數」調查是在去年12月間進行，以隨機抽樣形式在街頭訪問了1014名市民，以了解市民在疫下對個人身體健康、心理健康及社交生活的滿意度及實踐健康習慣的行動力，並以一百分為滿分打評分，結果發現市民對身體及心理滿意度較高，分別為70及64分，但社交生活滿意度僅有59分，顯示疫情對社交生活帶來挑戰。38％有伴侶的受訪者認為疫情限制和另一半的互動，使雙方關係更疏離，亦有逾6成受訪家長認為疫下生活對子女帶來更多學習壓力，使他們更加焦慮不安。

精神科專科醫生麥棨諾（左）建議，伴侶可以多向對方表達謝意，並在疫情間多留意對方有什麼需要，以示關心。（圖片由受訪者提供）

專家：適時擁抱有助情感升溫

精神科專科醫生麥棨諾建議，伴侶可以多向對方表達謝意，並在疫情間多留意對方有什麼需要，以表關心。他指出，適時鼓勵十分重要，例如偶然的擁抱和親吻亦有助紓解雙方緊張關係，有助感情升溫。註冊臨床心理學家劉洛恩小姐則建議家長應多與孩子互動，工作繁忙時亦不忘抽空和子女聊天和遊戲。即使子女做錯亦要多加鼓勵，誘導子女共同想出解決方法。

調查指出，市民比以往更為重視健康，亦決定開始做運動。（資料圖片）

調查亦指出，逾半受訪者認同未建立健康習慣前已打定輸數，乾脆放棄不做。精神科專科醫生麥棨諾解釋，疫情下受到很多外在限制，不少市民習慣以「遲啲先」作為借口。他建議市民可以找同行者提醒和設立一個容易達到的目標，以「斬件式」完成，從而戒掉拖延或容易放棄的性格。

註冊物理治療師岑韻婷建議市民應找一些較簡單的運動如進行散步、基本的伸展運動等。（圖片由受訪者提供）

物理治療師：轉做其他運動受傷個案增加

另外，調查發現84％受訪市民新一年欲做更多運動。但同時有近半受訪者認為疫情「令自己減少做運動」。註冊物理治療師岑韻婷表示，手頭上有不少因運動而受傷的個案，主要是場地關閉，巿民轉而做一些不熟悉的運動而受傷，「有啲市民本身習慣咗游水，依家啲場地關曬，佢哋轉咗去跑步，因為唔習慣個運動模式就好易整親。」

她建議市民在運動時應按自己能力訂立目標，選擇網上教學時亦要選取專業人士意見和較為適合自己的運動。若做不到同樣動作時，便要立即停止，避免受傷。