香港民研：174萬打工仔受精神困擾　組織倡精神損害納職業病補償

撰文： 黃景洪 最後更新日期： 2021-01-29 21:14

本港失業率上升，打工仔工作量大又擔工隨時失去工作，隨時屈到病。香港民意研究計劃今日（29日）公布最新調查結果，發現約35%的受訪者因工作而感到精神困擾，原因不外乎工作量大以及工作不能出錯，推算全港有約174萬名打工仔，存有不同程度的精神困擾，亦有超過22%受訪者因擔心被解僱或公司結業而感到壓力，情況不容忽視。有非政府組織建議將精神損害納入《僱員補償條例》中的職業病類別。

香港民意研究計劃今日（29日）公布最新調查結果，發現約35%的受訪者因工作而感到精神困擾。（黃景洪攝）

香港民意研究所旗下的香港民意研究計劃（香港民研）連同香港研究所與基督教工業委員會，於1月18至25日透過電郵訪問4,769名12歲以上的香港人，主題為「工作與精神健康」，並在今日（29日）舉行調查發佈會暨第一次小型政策論壇。

香港民意研究所經理（數據科學）戴捷輝指，調查顯示有大約35%的受訪者「間中」至「好經常」因工作而感到精神困擾。而工作量大以及要在短時間內完成工作、工作不能出錯，是最令他們感到精神困擾的原因；其次有24%的受訪者對下班後仍要工作感到困擾。另外有37%受訪人士在感到精神困擾時，覺得沒有足夠的勞工保障。

值得留意的是，香港最新失業率已達6.6%，是2003年沙士以來的新高，調查亦發現22%的受訪者因擔心被解僱或要結業，因而導致精神受困擾，而在現時焦躁不安的社會氛圍下，與上司或同事政治立場不同或工作與價值觀不符、工作違背專業操守這兩個選項，均有11%和9%受訪者選擇。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華估計，全港有約174萬名打工仔，存有不同程度的精神困擾。（黃景洪攝）

精神困擾175萬勞工

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華估計，全港有約174萬名打工仔，存有不同程度的精神困擾。香港基督教工業委員會總幹事湯詠詩補充指，職業精神健康已經響起警號，她建議當局修訂法例，將精神損害納入《僱員補償條例》中的職業病類別，並參考「肺塵埃沉著病補償基金」中央處理賠償，免卻每一場賠償都要打官司的煩惱。她指「香港人好多精神都消散咗，但有一樣精神係無消散，就係好鍾意返工嘅精神」，而當中形成的壓力、焦慮、抑鬱，致使職場精神危機更趨嚴重。

香港基督教工業委員會總幹事湯詠詩建議當局修訂法例，將精神損害納入《僱員補償條例》中的職業病類別。（黃景洪攝）

湯詠詩續指，改善職場精神健康將會是一場硬仗，「一定係唔樂觀」，她期望能督促政府從多方面著手，包括在2021年人口普查加入職業精神健康元素、成立職業精神健康中心，有系統地提供預防、復康、治療等支援服務，並在大中小學開展職業精神健康研究及教育，防患於未然。

香港工人健康中心主席余德新醫生對標準工時的立法工作無疾而終，感到十分失望。（黃景洪攝）

舒壓不減壓 無助解決壓力源頭

香港工人健康中心主席余德新醫生推動職業健康40載，他認為「受僱人士健康問題係香港一直未得到足夠關注」，長工時、輪班、工作量大會都造成精神健康困擾，「但唔返工會有好多健康問題，唔返工幾年，你諗吓會點樣？」他認為重點在於如何在工時以及健康之間取得平衡。他續指，標準工時委員會在2017年向政府提交報告後隨即解散，而標準工時的立法最後都無疾而終，他對此表示「好失望、問題會繼續困擾」。

余德新認為，從源頭著手方能完整解決職場壓力問題，「有啲公司主張教員工點樣減壓，教佢哋點樣應付壓力，但就繼續唔理壓力來源，甚至增加壓力，只係你點樣減壓，譬如教你去聽音樂、做運動，其實有啲本未倒置。」

香港民研期望透過「我們香港人計劃」推動政策討論，論壇將邀請非政府機構、民間組織、關注團體及專業組織合辦，暫定每月至少舉行一至兩次，探討各項民生事務及政策議題。鍾劍華表示，在近這一年多的時間，由於疫情以及社會運動的後遺症，令大學以及民間的研究組織等政策議論平台都陷於停擺，「以前我喺理工大學社會政策研究中心，一年最多搞60次同政策相關嘅論壇，過去一年一個都無。」他強調，無論政治情況如何變壞，一些長期累積的社會問題都不應停止討論，鍾劍華期望，透過「我們香港人計劃」計畫以及連帶的政策論壇作出新嘗試，「用數據帶動，將過去一年時間被邊緣化議題，重新搬上議程。」