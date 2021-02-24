預算案2021｜舞台演員疫下零收入　「安信兄弟」盼有針對性補助

撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-02-24 00:00

新冠肺炎疫情令各行各業陷入寒冬，當中從事藝術創作的演員大受影響，有舞台演員形容過去一年對業仿如災難級別，他試過因學校教班及舞台劇停擺，當中數個月變成零收入，認為僅靠防疫抗疫基金補助難以糊口，期望預算案中能提及對從事藝術創作人士作出針對性補助，包括放寬藝發局或康文署藝術表演及團體批出款項準則，助業界度過難關。

香港演藝學院畢業、現年41歲的陳仕文（Franco），曾於一個財務公司廣告中飾演「安信兄弟」唱情與義唱至街知巷聞，近年醉心舞台劇演出，以及在學校教授話劇班與表演，並有在多個動畫、電影及劇集參與配音工作，但去年一場新冠肺炎疫症將所有工作硬生生截停，生活及生計大失預算。

去年數月收入清零 抗疫基金難「吊命」

他表示，以往幾乎全年無休，一星期至少五日需要留在學校內教授話劇班或進行演出，當中亦會接下舞台表演工作，但疫情下關校，嚴重影響學校上課及課外活動時間，「學校行政係處理防疫、每班減人頭上課、甚至停校網課已經做到焦頭爛額，興趣如話劇班根本無暇理會，只能夠直接叫停。」加上劇院大部分時間處於關閉狀態，有數個月「收入清零」，當下一刻感到無奈又無助。「話劇係一個好特別的行業，由綵排到表演個刻，演員需要不停付出時間去準備，如果係劇團行政人員，仲要畀埋前期廣告等宣傳同租舞室等前期費用，其間只有付出無收入，但只要最終取消表演，基本上係一蚊都無得落袋。」

政府防疫抗疫基金去年亦有提供現金援助措施，當中向每名個人藝術工作者派發最多上限2萬元的援助金，以及透過學校向每名在學校擔任導師、教練、培訓人員及興趣班的營辦者提供一筆過7,500元資助，陳稱均有受惠，但難以彌補表演或工作停擺期間的零收入，其間做過運輸送貨，最終因看不清今年舞台劇前路，他選擇今月在另一個劇團擔任行政工作，薪金只及之前一半。「叫做可以食個飯、搭車維持基本生活，食多個飯都掹掹緊。」

唯一慶幸的是，本身亦是舞台劇出身的妻子陳樂珈近年任職藝術行政工作，收入不受疫情影響，一家三口去年才能靠積蓄及另一半收入去維持生活現狀，最愧疚反是未及多陪伴兩歲多的女兒。「我同太太都要出去做嘢，工作時間多咗但收入少咗，有時要靠屋企人或朋友幫手湊，好似更表排期咁，睇下邊個有空，今日親戚幫我湊女，第二日又搵另一個攝入去幫手湊。」

陳仕文稱最愧疚是疫下維持生計，他與妻子同時外出工作，有時要托親朋代為照顧。(受訪者提供圖片)

私人劇團成漏網之魚 冀預算案有針對性補助或善後措施

財政預算案今日（24日）公佈，對於財政司陳茂波預告「減糖」已無太大期望，但他更希望能夠提出針對性做法。「我明白派錢係唔可能滿足所有人，但好似德國咁，會幫藝文工作者交屋租或工作室租金，但政府封區或關閉某類場所，見唔到好有充足善後準備，至少你要幫業界交租、交水電費去應付咗個難關先。」

他又指，政府部門提出藝文界支援計劃，必須是曾接受資助或到康文場地表演的劇團，但私人劇團並不涵括在內，以致大部分中小型劇團無法獲得每團80,000元資助，反建議放寬審批藝術表演的資助條件，讓更多劇團可以非場地表演的方式，向康文署或藝術局申請演出專項撥款，既不需向庫房「攤大手板」，又可就去年停擺演出的劇團提供工作機會及資金，讓業界能夠自給自足。