預約接種疫苗系統大塞車　社區組織：好似iPhone開售日咁癱網

撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-02-23 18:13

政府今日(23日)起接受五個優先接種組別的市民網上預約接種新冠肺炎疫苗，當中包括60歲以上的長者，有協助長者登記的團體指計劃公佈後反應較預期熱烈，導致網上預約系統大塞車，「好似以前網上開售iPhone手機咁，太多人搶機搶到成個網絡癱瘓」，中午前只能成功完成兩個個案，日期更推遲至3月初，團體促請政府除網約以外開通其他方法，便利長者申請。

有長期病患者因不懂填表而放棄申請

社區組織協會幹事連瑋翹表示，自政府公佈啟動免費新冠疫苗接種計劃，並於今日（23日）開始接受網上預約登記後，數日內接到大約20名長者要求代辦網上登記手續，他由今早9時開始便登入官網填寫個人資料，頭兩名申請者只需大約10至30分鐘便完成整個預約過程，惟進行至第三名長者登記時，按下頁面內「預約接種」的按鍵，輪候填表時間大為延長，至40多分鐘才能進入填寫個人資料的頁面，其間因第三名長者屬長期病患人士，對頁內副作用一欄的資訊中提及「有不可控制的長期病患者」須慎用疫苗一項感到不解，又無法即時向醫生查詢，最終放棄申請。

花4小時仍未能進入登記頁面 深水埗長者需到觀塘接種

連形容，自中午開始，整個預約系統猶如進入網絡大塞車狀態，由他中午12時許嘗試為第四名長者代辦網上預約手續，至下午4時許尚未成功進入登記頁面，「好似以前網上開售iPhone手機咁，太多人搶機搶到成個網絡癱瘓。」，至下午五時後才彈出預約已滿的畫面，對此感到失望。

即使他早前成功進入登記頁面為兩名長者登記，先後嘗試多個不同地點接種，亦接連碰釘，最後為深水埗長者揀選至較遠的觀塘區，時間亦延至3月初晚上時分接種疫苗，其餘近20個案今日內已無法完成，稍後逐一以電話通知他們，估計接種日期進一步延長。

促簡化條文 方便長者理解內容

他認為，選定長者作優先接種對象原是好事，但限制所有人要透過網上預約登記，令該系統不勝負荷，促請開放電郵或書面填表等申請方式，紓緩多人同時登入網上系統的壓力，同時頁面內羅列多達二十多種副作用及臨床數據，亦會令長者卻步，認為可簡化條文，令長者更容易理解內容。

另外，長者安居協會表示於本月21日至23日，「一線通平安鐘」服務共接獲111宗關於疫苗接種查詢，常見查詢主要內容包括如何透過網上預約、疫苗接種的預約方式、可供接種疫苗的地點，以及欲了解自己的身體狀況、年齡或服食藥物情況是否適合接種疫苗。協會接獲用戶關於接種計劃的查詢時，職員會參照政府官方網頁的資訊解答。如用戶就個人健康查詢，協會護士團隊會作出跟進，提供專業的健康建議，並提醒用戶如有不適，應盡快求醫。

五類人士優先接種

本港首批科興新冠肺炎疫苗於今日（23日）起，開放供5個優先組別人士，於網上登記預約，進行優先接種，第一是醫療機構及參與抗疫的工作人員，其次是60歲或以上人士，而70歲或以上長者可有最多兩名陪同者一起接種，第三是安老院舍、殘疾人士院舍院友和員工。

第四個組別是維持必要公共服務人員，如處理廢物、污水、渠務、街市潔淨等環境衞生前線人員，紀律部隊、郵政前線人員等經常與市民接觸的人員。第五個組別是跨境運輸、口岸、港口工作人員，如跨境貨車司機、機組人員、機場、碼頭、陸路口岸人員、跨境船隻船員、跨境作業漁民等，預計五個組別涉及逾200萬人，預計需時兩個月接種疫苗。

而疫苗接種地點包括參與接種計劃1,200多位的私家醫生的超過1,500間診所，預計在3月中旬前開始為市民接種科興（Sinovac）疫苗，費用全免。至於居住在安老院、殘疾人士院舍及護養院的院友，政府將會安排由醫生及護士組成的外展疫苗接種團隊為院友進行接種。

行政長官林鄭月娥今早表示，2019冠狀病毒病疫苗接種計劃由凌晨零時起接受網上預約，至早上9時已有42,000名屬五個優先接種類別的市民預約，反應相當踴躍。