對視障女及導盲犬下逐客令　餐廳發聲明道歉：我們不夠體貼

撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-03-18 17:16

昨日（17日）發生視障人士攜同導盲犬入餐廳被拒的事，引起公憤。涉事餐廳今日（18日）凌晨在facebook專頁發聲明，向該名視障人士的不快經歷致歉，並表示非常重視事件，召集全體員工開會檢討，形容這次事件餐廳是「不夠體貼，認識薄弱」，日後會加強顧客服務培訓，確保不會再有類似事件發生。

視障人士詠文與導盲犬Delta昨日（17日）到觀塘一間食肆午膳時，被店員要求離開餐廳。（失明人協進會facebook圖片）

視障女子詠文昨日攜同導盲犬Delta到觀塘一間日本餐廳用膳，惟店員竟以狗隻不能進入餐廳範圍而下逐客令，即使詠文隨行的同事向其解釋，指法律上導盲犬可獲豁免，店員仍堅持不歡迎導盲犬進入，最後詠文被迫與Delta離開餐廳。香港失明人協進會得悉後，在facebook專頁公開事件，明言會去信平機會及食環署跟進，而涉事餐廳的主管亦主動致電道歉，事件引起網民譁然，更有人發起「罷食」該餐廳的行動，而失明人協進會則指，公開事件非為「公審」，只是希望公眾了解視障人士平日遇到的困難，盼社會能更共融。

被指歧視視障人士的餐廳「釣魚船屋」凌晨在其facebook專頁發出聲明，指對詠文的不快經歷表示關注和萬分歉意。聲明中指，餐廳非常重視是次事件，並已立刻召集全體員工開會檢討，了解事發經過。餐廳形容，得知當日負責接待的同事是新同事，不熟知公司一直以來的宗旨、原則和做法，對於這次個別事件未能早作準備工夫或配合措施，直言是「我們不夠體貼，認識薄弱」。

即使詠文與同行同事已在餐廳內點餐，店員仍向其表示：「幫你哋取消張單」。詠文與導盲犬Delta遂被迫離開餐廳。（失明人協進會facebook圖片）

邀涉事女士再次光臨餐廳

聲明中指，有關同事當時或基於衞生考慮，禮貌地詢問客人是否能把導盲犬暫寄在門口，惟措辭並不理想，引致誤會及帶來不愉快感覺，強調在管理上有一定責任，亦是所有餐飲業員寶貴一課。釣魚船屋在聲明中強調，重視每一位客人，且絕不抗拒導盲犬，亦絕不抗拒身體上有任何不方便的客人，甚至會加倍服務及安排相關配合措施，令每位客人都能享受愉快體驗。

釣魚船屋在聲明中承諾，立刻檢視前線同事接待客人的流程，加強顧客服務培訓，確保不會再有類似事件發生。餐廳亦指會去信食環署及香港盲人協會，解釋是次事件，並闡明公司一貫以來的立場，並在門口當眼處張貼告示，表明歡迎導盲犬，向涉事客人再三致歉，希望對方能不計前嫌，再次光臨餐廳，見證他們改進的誠意和決心。