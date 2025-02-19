彩虹道街市關閉三年後發展有望　連鄰近體育館擬變身政府綜合大樓

政府於2022年關閉彩虹道街市，以騰出用地作長遠發展。發展局局長甯漢豪今（19日）回覆議員就其規劃用途的提問，指會將彩虹道體育館及前街市部分，重新興建一幢政府綜合大樓，包括新增一個室內五人足球場及黃大仙地區康健中心。重建項目亦設公眾停車場，並重置現有的新蒲崗公共圖書館。甯漢豪指，已完成項目初步研究，目前起動九龍東辦事處正與相關部門，商討啟動城市規劃程序的細節，以準備推展項目。



發展局局長甯漢豪。（資料圖片/盧翊銘攝）

政府於2022年3月關閉彩虹道街市，連同仍運作中的彩虹道遊樂場及彩虹道體育館，所佔用地合共約4.5公頃。發展局起動九龍東辦事處連同康文署、規劃署和建築署等，整體規劃用地。

新增室內五人足球場 設黃大仙地區康健中心

立法會議員楊永杰就此提問，發展局局長甯漢豪今日（19日）答覆，經審視地區的實際情況後，政府建議盡可能保留並優化遊樂場休憩用地，而彩虹道體育館及前街市部分，將以「一地多用」原則，重新興建一幢政府綜合大樓，重置和提升現有的康體設施，包括室內多用途主場、羽毛球場、多用途活動室、兒童遊戲室、乒乓球室、舞蹈室、健身室等，並新增一個室內五人足球場，可兼用為手球場。

另外，綜合大樓會有長者和幼兒中心等福利設施，以及黃大仙地區康健中心，提供並協調當區的基層醫療健康服務。重建項目亦設公眾停車場，並重置現有的新蒲崗公共圖書館，以提升服務和設施。

彩虹道街市熟食中心。（資料圖片/林幸言攝）

完成項目初步研究 正商討啟動城規程序的細節

甯漢豪稱，辦事處於2023年2月就重建項目的初步建議，諮詢黃大仙區議會和其他地區人士，並已完成有關項目的初步研究，目前辦事處正與相關部門商討啟動城市規劃程序的細節，以準備推展該項目。

她又指，彩虹道街市關閉後，食環署已按既定程序物色其他政府部門使用該物業，以善用資源，目前部分位置分別由食環署用作臨時儲物用途，以及運輸署用作臨時存放違泊或棄置的單車。