荃灣街市55檔空置招租創新高　街舖與內地超市夾擊　檔主︰點鬥？

食環署近日公布為轄下45個公眾街市共577個攤檔進行公開競投，以荃灣街市共有多達55個空置攤檔招租成近年新高，惹人關注。荃灣街市人流甚少，特別是上層甚為冷清，有檔主指受到附近街舖菜檔及內地廉價生鮮超市雙重夾擊，影響生意大減，苦笑嘆道：「點鬥？」

另有檔主稱，現時公眾街市出租為三年的固定租期，租約亦訂明沒有續租權，檔主只可租用3年，然後便需「交吉」，令有意租用的人卻步，漸漸陷入「少舖少人，少人少舖」的惡性循環，他最擔心或會導致空置率高而「殺街市」。



荃灣街市街的荃灣街市共有370個攤檔，空置攤檔數共有55個，空置率約14.86%。（梁鵬威攝）

位於荃灣街市街的荃灣街市共有370個攤檔，根據食環署最新資料顯示，目前共有55個空置攤檔，空置率約14.86%。記者日前一連兩日到荃灣街市視察，街市共有上下兩層，有不少空置攤檔，部份被其他檔主霸佔，用來擺放雜物。街市下層有不少類型的攤檔，如蔬菜、鮮花、祭祀用品等，上層則主要販售鮮肉、活雞及魚類等水產，而且空置情況比下層更甚。

現場所見，有不少市民進來荃灣街市買菜，但與一般街市比較，人流相去甚遠。其中一檔經營了20多年的菜檔負責人何太說，自疫情開始街市人流已經不多，「你自己行吓都睇到」，她認為原因是多了港人北上買餸，有檔主因生意欠佳而退租。

另一名不願透露姓名的檔主表示，自食環署修改條例後，新租出的攤檔租約為3年的固定租期，此舉令不少有意開業的人士卻步，因為涉及投資考慮，「係人都知生意係要守返嚟」，即需要租期較長以待回本。他以本身為例，單計部份放置商品的貨架，已需花費數十萬元，如只有3年租期，根本不會有人願意租。

他續說，沒有人租用攤檔，人流自然減少，到時更沒有人租，食環署在計算空置率後，有機會藉此「殺街市」。不過，他又指另一個街市生意轉差的原因，是因為附近有賣疏菜、生果的地舖，雖然後來因地舖租金上升而威脅減輕，但新開的內地超市搶去不少客人，「鬥成本點鬥」。

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荃灣區區議員伍俊瑜表示，農曆新年前曾到過荃灣街市巡視，當時已留意到多了空置攤檔，食環署表示有關業主都因商業考慮而主動交還攤檔。他又認為，荃灣街市之所以人流不多，主要是因為區內有其他選擇。荃灣街市鄰近有楊屋道街市及香車街街市，其中楊屋道街市比較熱門，加上附近亦有地舖售賣蔬果等，導致荃灣街市生意淡薄。

食環署回覆查詢表示，公眾街市的出租率取決於多項因素，包括經濟環境、街市所在地區的人口變化、新發展項目／重建項目的影響、巿民的購物習慣、街上其他店鋪的競爭等。而荃灣街市的平均出租率由2020年的87.5%，跌至2024年的83.3%，在2021年曾升至89.0%，其後遂年下跌。

根據食環署資料，現時荃灣有4個公眾街市，包括荃灣街市、楊屋道街市、香車街街市及深井臨時街市。除深井臨時街市外，其餘兩個街市離荃灣街市只數街之遙，而楊屋道街市亦比荃灣街市大，選擇更多，因此區內街坊大多會到該處買菜。

除了公眾街市，楊屋道街市附近，如新村街等亦有不少地舖售賣蔬菜、鮮肉等；荃灣街市外圍亦同樣有兩至三檔菜販，選擇繁多，荃灣街市反變得可有可無，或因如此而令租戶退租，同時吸引不到新租戶入場。