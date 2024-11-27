深圳花海來了！8萬株菊花在羅湖仙湖植物園花展盛開　秋意濃濃

近日的降温，如被施了魔法般速凍，一秒入秋，讓人猝不及防。

説來亦是奇妙，美好的景緻似乎最懂時節更替。這不是嗎，深圳蓮花山的「簕杜鵑花展」剛落下帷幕，仙湖植物園「秋花集」便接踵而至，與秋天無縫銜接。



仙湖植物園「秋花集」首次開放，8萬株菊花已悄然盛開！

秋日勝春朝

與以往的粵港澳大灣區花展不同，此次仙湖植物園以菊花為主角，秋意濃濃。8萬餘株菊花精心裝點出 1.5 萬平方米的秋景佈置，或是清新淡雅，或是明豔動人。

仙湖植物園「秋花集」（深圳微時光授權使用）

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這既是一次別出心裁的新穎嘗試，也為深圳似有若無的秋天增添了一抹絢麗亮色。前些日子要是領略過簕杜鵑的豔麗，這週末推薦再去欣賞一番菊花的淡雅。

畢竟，秋日勝春朝嘛。

秋花盛景

仙湖植物園「秋花集」選取「紅樓夢」中的「菊花詩」作為脈絡，從入口的仙女花壇起，至天上人間和菩提樹草坪，沿途裝飾有多個觀賞點。

仙湖植物園「秋花集」（深圳微時光授權使用）

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天上人間作為核心展區，佈置有數個精美展品，漫步其間，仿若置身於縹緲夢境。

菩提樹草坪同樣是展區重要部分，佈置有大小不一的自然式花帶，樸實無華。

如果説菊花是秋天的落款，此刻落在仙湖的草坪，即是秋的正文。

環湖遊園

賞花期間，在週六、日（11月30日及12月1日），各個花展區域還將舉辦音樂會、古詩吟誦、漢服巡遊以及自然導賞等活動。

值得一提的是，前陣子仙湖植物園還推出環園觀光線巴士，可謂是懶人福音、老人小孩友好。

除了賞花海、逛市集，還能環湖遊園，仙湖植物園，這一次美出新高度。

2024仙湖植物園秋花集

日期：即日至12月1日

門票：成人15元，學生5元，8點前免費

地址：深圳羅湖區仙湖路160號

交通：深圳地鐵2/8號線仙湖路站C2出口，步行至公園；公交線路M182路/M526路/M102路/220路至仙湖植物園公交總站



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