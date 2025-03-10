改善觀塘塞車｜智慧交通管理系統啟動　打工仔冀解決路面擠塞

觀塘開源道、偉業街等幹道交通問題時常遭人詬病，觀塘警區與科大合作建立全港首個「智慧交通管理系統」，於9條主要街道，安裝11組閉路電視鏡頭。觀塘開源道一燈柱上已設置兩個鏡頭，已於本月5時啟動，24小時蒐集車流路況數據以作分析及提供交通建議，下半年正式推出。



觀塘警區指出，日後轉由系統蒐集路面資料情況後，可以減少人手及資源問題，也會比起傳統方式多及精準。有於觀塘工作的市民期望系統實施後，能有效改善通勤時間時的路面擠塞狀況，無私隱方面擔憂。



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觀塘警區：減少人手及資源 資料比傳統方式多及精準

觀塘警區行動主任總督察余承霖今日（10日）表示，系統獲得創新科技及工業局680萬元資助，對日後智慧調配人手十分有幫助。他指出系統有3個子系統，分別為24小時蒐集數據、分析數據、資訊通知及調配建議系統，可以幫助警力智慧調配。

余承霖表示，設備於本月5日已啟動，24小時蒐集車流路況數據，以便日後分析及提供交通建議，在蒐集足夠資料後，將在下半年推出。

他稱警方過往由人手蒐集路況資料，然後再作分析，耗費大量資源，日後轉由系統蒐集後，可以減少人手及資源問題，蒐集的資料亦比起傳統方式多及精準。

系統可分析事故嚴重性 加快解決事故導致擠塞問題

就實時監測方面，現時主要依賴市民報警或警員巡視才能知悉路面事故。余承霖稱日後系統可自動偵測路面事故情況，並分析事故嚴重性，提供交通及人手配置建議，可加快解決事故導致擠塞的問題。他強調，系統牽涉的執法行動僅為路面事故發生後的人手調配。

鄧家彪關注系統可否設置於其他交通擠塞問題幹道

立法會議員鄧家彪關注系統日後可否設置於其他同樣有交通擠塞問題的幹道，余承霖回答需考慮當地地形及環境等因素，相信觀塘案例將會啟發其他地區思考解決交通問題的方案。鄧也關注會否邀請店外安裝閉路電視的商戶加入系統，余表示現時系統直接接駁警方通信，暫無計劃邀請商戶參與，日後或考慮相關措施。

觀塘區議員簡銘東表示，日後將詢問若觀塘遇到緊急事故導致擠塞，系統會有什麼作用，以及每個月塞車次數是否減少。余承霖稱系統推出後，將發布數據解答問題。

觀塘打工仔冀可解決區內交通擠塞

記者觀察到開源道一個燈柱已設置兩個鏡頭，下方有告示牌指鏡頭作監測路況之用。科大極智慧城市研究院高級研究工程師吳嘉輝表示，一組設置兩個鏡頭，鏡頭作用各不相同。白色鏡頭偵測範圍較廣，黑色鏡頭則可以偵測較遠路況，以此確保系統可最全面地蒐集訊息。

於觀塘工作的黃先生表示，觀塘交通時常擠塞，尤其是上下班時間，期望系統可解決通勤時的交通問題。他指實時監察或多或少可改善道路安全，對個人隱私暫未有憂慮。

另一位於觀塘工作的鄺先生留意到觀塘幹道常有警車停泊，檢視違例泊車及擠塞等問題，認為系統分析路況後提出交通建議，令警方可更快調配人手，將對交通擠塞有小量幫助。