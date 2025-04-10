綠在區區｜回收積分可兌換「易賞錢」　全港500間超市商店換禮品

現時市民到「綠在區區」回收，可以賺取「綠綠賞」電子積分，儲滿指定積分可以換日用品、食物等。環保署表示，現時「綠綠賞」積分已擴展至可兌換「易賞錢」積分，讓市民於全港超過500間超級市場及零售商店自由換取禮品。

「易賞錢」的營運公司屈臣氏集團則宣布，將於四月底推出額外100萬「易賞錢」限時積分獎賞及「綠綠賞」專屬綠色優惠，兌換食品、個人護理產品及電器現金券等。



環保署表示，市民現時已可以用「綠綠賞」積分兌換「易賞錢」積分，於全港超過500間超級市場及零售商店自由換取禮品。（資料圖片）

署理環保署署長鄭健今日（10日）向屯門區議會主席及區議員代表介紹「綠綠賞」電子積分兌換零售電子獎賞平台「易賞錢」積分的新功能。他表示，「綠綠賞」已於去年12月起提供兌換「易賞錢」的新選擇，試行以來市民反應良好，現在除了港鐵車票、本地生態遊等獎賞外，市民可以隨時隨地透過「綠綠賞」手機應用程式兌換「易賞錢」積分，於全港超過500間超級市場及零售商店自由換取禮品。

「易賞錢」的營運公司屈臣氏集團則宣布，將於四月底推出額外100萬「易賞錢」限時積分獎賞及「綠綠賞」專屬綠色優惠，兌換食品、個人護理產品及電器現金券等，鼓勵市民積極參與回收，以及更多使用「綠綠賞」電子積分兌換功能。

「綠綠賞」手機應用程式中顯示，每100分「綠綠賞」，可換得50分「易賞錢」。

「綠綠賞」手機應用程式中則顯示，每100分「綠綠賞」，可換得50分「易賞錢」，而每50分「易賞錢」，可在屈臣氏集團其下的百佳、屈臣氏等店鋪當作一元使用。用戶需綁定其「易賞錢」帳號；每名用戶每月最多可兌換3,000「綠綠賞」積分，即相當於1,500分「易賞錢」。