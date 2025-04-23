港鐵將軍澳線4.28起加強非繁忙時間服務　北角至寶琳4.5分鐘一班

港鐵將軍澳線/將軍澳綫下周一（28日）起，周一至周五的日間及傍晚非繁忙時間服務將加強。西貢區區議員方國珊今日（23日）在社交平台稱，往來北角至寶琳站會加密至約4.5分鐘一班車，往來調景嶺至康城站則加密至約每9分鐘一班車。



港鐵將軍澳線/將軍澳綫下周一（28日）起，周一至周五的日間及傍晚非繁忙時間服務將加強。（資料圖片）

將軍澳綫每周增加230班車

方國珊今日在社交平台稱，港鐵為配合將軍澳綫沿綫居民的出行需求，由下周一起，將增加平日非繁忙時間的列車班次，等候時間減短，每周增加二百三十班車。

往來調景嶺至康城站則加密至約每9分鐘一班車。（資料圖片/莫家文攝）

方國珊稱，將軍澳綫將於平日非繁忙時段（即星期一至五早上10時15分至下午5時及晚上8時至晚上12時），加密服務。北角至寶琳站加密至4.5分鐘一班（現為5分鐘一班)；調景嶺至康城站縮短至9分鐘一班（現為10分鐘一班)。