港鐵延後加幅3.41%明年處理　延長全月通、早晨折扣1年｜優惠一覽

港鐵今日（22日）向立法會提交2025年票價調整及機場快綫票價調整文件，當中機場快綫申請加價，至於按可加可減機制計算出的1.45%加幅，因加減價門檻的正負1.5%，將連同原定延至本年度實施的1.91%加幅及0.05%「負擔能力上限」調整，順延一年至明年處理，三項合計為3.41%。



港鐵表示，會同時提供多項機場快綫推廣優惠，包括機場快綫團體票的票價將會維持不變，為期半年。此外，港鐵會延續「全月通」、「早晨折扣優惠」一年，亦會繼續提供都會票、綠色專線小巴轉乘優惠。一文看清2025年港鐵票務優惠。



港鐵向立法會提交的文件指，根據2023年票價調整機制檢討後的最新安排，以及各項最新數據，2025年得出的票價調整結果幅度為正1.45%。

方程式計算加價1.45% 未達調整門檻 幅度撥至明年處理

根據機制，由於調整幅度介乎正負1.5%之間，本年度港鐵受管制票價不會作出調整，有關調整幅度將會轉撥至隨後一年票價調整時計算。

去年1.91加幅連同「負擔能力上限」0.05%加幅 明年一併處理

至於原定延至本年度實施的合共正1.91%調整幅度，亦會順延一年，連同去年按「負擔能力上限」安排於2026年實施的正0.05%調整幅度，於來年一併處理。

機場快綫計劃加價，現時機場快綫由香港去機場的八達通成人票價為110元，港鐵建議加價10元至120元。（資料圖片）

港鐵表示，會同時提供多項機場快綫推廣優惠，其中機場快綫團體票的票價將會維持不變，為期半年；今年暑假及聖誕節期間亦會推出小童免費乘車優惠；機場快綫會繼續提供免費港鐵接駁服務、即日來回機場的免費回程優惠、機場快綫的士轉乘優惠等。

延續「全月通」、「早晨折扣優惠」一年

港鐵表示會因應市場情況，不時檢視不同車費推廣及恆常票價優惠，2025年提供的車費推廣計劃如下：

．都會票



港鐵將繼續提供「都會票」，持票人可於40日內於指定市區車站乘搭40程港鐵車程。

港鐵將繼續提供「都會票」，持票人可於40日內於指定市區車站乘搭40程港鐵車程。圖為都會票的適用範圍。

．延續「全月通1-5」一年



乘客購買全月通後，可於有效月份内無限次往來指定車站，並在指定車站以外的本地連接車程享有75折優惠，該優惠將延長一年。

乘客購買全月通後，可於有效月份内無限次往來指定車站，並在指定車站以外的本地連接車程享有75折優惠，該優惠將延長一年。

．延續「早晨折扣優惠」計劃一年



現時持有成人八達通的乘客在周一至周五（公眾假期除外），早上7時15分至8時15分期間，於任何48個核心市區車站出閘，可享有 75 折早晨折扣優惠，該優惠將延長一年。

「早晨折扣優惠」的48個核心市區車站。

．綠色專線小巴轉乘優惠



港鐵將繼續提供綠色專線小巴0.5元轉乘優惠，乘客使用同一張八達通於90分鐘內轉乘全港所有綠色專線小巴路線，或由小巴線轉乘港鐵，可享有0.5元的轉乘優惠，該優惠將持續至2028年6月。

乘客使用同一張八達通於90分鐘內轉乘全港所有綠色專線小巴路線，或由小巴線轉乘港鐵，可享有0.5元的轉乘優惠。（資料圖片／夏家朗攝）

除此以外，港鐵公司亦會繼續為包括長者、小童、合資格學生及殘疾人士等，提供恆常的車費優惠。在2024年，港鐵公司就提供恆常車費優惠承擔了超過31億元。

港鐵公司一直提供一系列恆常票價優惠及推廣計劃。