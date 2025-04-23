紅潮．有相｜荃灣麗都灣/更生灣/汀九灣泳灘「染紅」 泳客勿下水
撰文：陶嘉心
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康樂及文化事務署今日（23日）公布，荃灣區麗都灣泳灘、更生灣泳灘及汀九灣泳灘發現疑似紅潮，已懸掛紅旗，呼籲市民勿在該處游泳，直至另行通知。屯門區黃金泳灘及加多利灣泳灘昨日亦發現疑似紅潮。
近50年本港錄得千宗紅潮個案 有28宗涉及魚類死亡
根據漁農自然護理署資料，由1975年至2024年，本港水域共錄得1,006宗紅潮個案，當中只有28宗紅潮個案涉及魚類死亡。
在過去10年，每年大概有14宗紅潮在香港水域之內發生，然而有害的藻華則並不是經常在本港出現及很少造成大規模的影響。
▼2024年3月30日 汀九灣泳灘紅潮引起藍眼淚現象▼
共錄得87種形成紅潮藻類品種 5個品種曾引致魚類死亡
漁護署至今共錄得87種曾在本港形成紅潮的藻類品種，大部份品種是無害的，其中只有24個紅潮品種可能有害或有毒。在這24個品種當中，有5個品種曾在本港引致魚類死亡，另有2個品種曾在本港產生毒素污染貝類海產。
根據記錄，與紅潮有關的魚類死亡個案主要發生於1980年代及90年代早期。
▼2023年2月13日荃灣汀九泳灘出現「藍眼淚」▼
漁護署指出，當海水裏的一些微型單細胞、浮游藻類暴發性地大量繁殖，藻類含有的色素引致海水變色，這一種自然生態現象便稱為「藻華」。因應不同的藻類色素，藻華可令海水變成粉紅色、紅色、褐色、褐紅色、深綠色或其他顏色。大部份藻類不會對環境及人類構成威脅，相反它們是基層食物網的能源製造者。
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▼2023年2月13日荃灣汀九泳灘出現「藍眼淚」▼
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