香港家庭開心指數連跌三年首回升　育有6至12歲學童家庭較低分

由和富社會企業「香港開心D」主辦，東華學院護理學院進行的最新「家庭開心指數」民調顯示，2025年香港家庭開心指數為6.91分，10分為滿分，較2024年的6.43分有所回升，終止連續3年下跌的趨勢。然而，該指數仍低於疫情前水平，甚至未恢復到疫情初期（2021年）的7.26分。



最新「家庭開心指數」民調顯示，2025年香港家庭開心指數為6.91分，10分為滿分，較2024年的6.43分有所回升，終止連續3年下跌的趨勢。（「香港開心D」提供）

個人開心、心理資本成重要因素

調查共收回1,117份有效問卷，數據顯示影響家庭幸福感的主要因素有三，包括個人開心指數，相關得分由去年的6.09分上升至6.58分，成為影響家庭開心的首要因素，顯示家庭成員的個人幸福感直接影響整體家庭氛圍。

其次是「家庭資源-心理資本」，得分由6.58分上升至7.24分，反映舒適的居住環境及應對生活難題的能力，對家庭幸福感至關重要。而「家庭健康狀態」及「家庭溝通模式」的得分，則分別輕微上升至6.69分，及較去年略微下降0.29分。

（左起）東華學院護理學院副院長（研究）林清、香港理工大學協理副校長（本科生課程）及石丹理、香港基督教服務處總幹事及和富社區服務網絡督導委員會委員翟冬青，以及家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展。（「香港開心D」提供）

三大家庭類型出現「低幸福感」

調查發現，有三類家庭會出現「低幸福感」的情況，第一類是「低家庭資源-心理資本家庭」，他們因為居住環境不舒適、缺乏應對生活難題能力的家庭，開心指數相對較低。第二類是「迴避溝通家庭」，這類家庭的成員在面對問題時選擇逃避、不願溝通，導致家庭開心指數顯著降低。

最後是育有6至12歲學童的家庭，調查指相較於育有5歲以下幼童或13至18歲青年的家庭，照顧6至12歲學童的家庭開心指數最低，平均僅6.86分。他們主要受個人開心指數、家庭溝通模式及家庭健康狀態影響。

香港基督教服務處總幹事翟冬青（中）強調，家居環境舒適度及安全度很重要，建議加強鄰里及地區支援，提升居民解決生活難題的能力。（「香港開心D」提供）

專家建議多管齊下提升家庭幸福感

針對調查結果，專家們提出了多項建議，首先是個人層面，香港理工大學教授石丹理提倡「先修身以齊家」，強調個人品德及正面思維的重要性，呼籲正視公共教育，宣揚正向家庭溝通。

而在家庭層面，家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展建議加強家庭溝通，尤其鼓勵父親積極參與，並呼籲家長在為子女選校時考慮自身承受能力及幸福感。同時，他建議加強家校合作，協助小學家長適應子女升學的轉變。

最後是社區層面，香港基督教服務處總幹事翟冬青強調，家居環境舒適度及安全度很重要，建議加強鄰里及地區支援，提升居民解決生活難題的能力，並鼓勵有需要的家庭積極尋求社區支援服務，例如改善家居環境活動、長者暫託服務等。