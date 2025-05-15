香港家庭開心指數連跌三年首回升 育有6至12歲學童家庭較低分
由和富社會企業「香港開心D」主辦，東華學院護理學院進行的最新「家庭開心指數」民調顯示，2025年香港家庭開心指數為6.91分，10分為滿分，較2024年的6.43分有所回升，終止連續3年下跌的趨勢。然而，該指數仍低於疫情前水平，甚至未恢復到疫情初期（2021年）的7.26分。
個人開心、心理資本成重要因素
調查共收回1,117份有效問卷，數據顯示影響家庭幸福感的主要因素有三，包括個人開心指數，相關得分由去年的6.09分上升至6.58分，成為影響家庭開心的首要因素，顯示家庭成員的個人幸福感直接影響整體家庭氛圍。
其次是「家庭資源-心理資本」，得分由6.58分上升至7.24分，反映舒適的居住環境及應對生活難題的能力，對家庭幸福感至關重要。而「家庭健康狀態」及「家庭溝通模式」的得分，則分別輕微上升至6.69分，及較去年略微下降0.29分。
三大家庭類型出現「低幸福感」
調查發現，有三類家庭會出現「低幸福感」的情況，第一類是「低家庭資源-心理資本家庭」，他們因為居住環境不舒適、缺乏應對生活難題能力的家庭，開心指數相對較低。第二類是「迴避溝通家庭」，這類家庭的成員在面對問題時選擇逃避、不願溝通，導致家庭開心指數顯著降低。
最後是育有6至12歲學童的家庭，調查指相較於育有5歲以下幼童或13至18歲青年的家庭，照顧6至12歲學童的家庭開心指數最低，平均僅6.86分。他們主要受個人開心指數、家庭溝通模式及家庭健康狀態影響。
專家建議多管齊下提升家庭幸福感
針對調查結果，專家們提出了多項建議，首先是個人層面，香港理工大學教授石丹理提倡「先修身以齊家」，強調個人品德及正面思維的重要性，呼籲正視公共教育，宣揚正向家庭溝通。
而在家庭層面，家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展建議加強家庭溝通，尤其鼓勵父親積極參與，並呼籲家長在為子女選校時考慮自身承受能力及幸福感。同時，他建議加強家校合作，協助小學家長適應子女升學的轉變。
最後是社區層面，香港基督教服務處總幹事翟冬青強調，家居環境舒適度及安全度很重要，建議加強鄰里及地區支援，提升居民解決生活難題的能力，並鼓勵有需要的家庭積極尋求社區支援服務，例如改善家居環境活動、長者暫託服務等。