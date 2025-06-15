港鐵零售平台夥智障藝術家圍方辦畫展　宣揚環保、社會共融

由港鐵年青團隊創立的零售平台「LOUDER」，繼去年與推動智障青年藝術發展的社企「星匠無限」合作，今年雙方再度攜手， 由即日起至6月22日期間，在大圍圍方商場舉辦畫展，希望透過藝術創作，展現社會多元共融。



由港鐵年青團隊創立的零售平台LOUDER，與推動智障青年藝術發展的社企「星匠無限」合作，由即日起至6月22日期間，在大圍圍方商場舉辦畫展，希望透過藝術創作展現社會多元共融。 （LOUDER提供）

展覽展出一幅由星匠無限五位年輕藝術家和十一位其他成員合力創作、歷時數月完成的大型畫作《南極企鵝馬拉松》。 （LOUDER提供）

現場展出19幅由星匠無限青年藝術家創作的畫作，三大主題包括《璀璨的香港》、《當藝術家遇上花園時》以及《抽象畫》。（LOUDER提供）

是次展覽展出一幅由星匠無限5位年輕藝術家和11位其他成員合力創作、歷時數月完成的大型畫作《南極企鵝馬拉松》。畫作以塑膠彩、油性水筆，以及拼貼技巧完成，描繪他們心中的冰川與企鵝世界，將對企鵝的觀察和喜愛轉化為色彩斑斕的畫面，展現出其的藝術視角，也希望藉此喚醒大眾對全球暖化及冰川融化的關注。

除了展出焦點作品《南極企鵝馬拉松》外，現場亦展出19幅由星匠無限青年藝術家創作的畫作，三大主題包括《璀璨的香港》、《當藝術家遇上花園時》以及《抽象畫》。

「星匠無限」創辦人鄭偉鴻（左）表示，智障人士即使擁有藝術天賦，也難以被看見，更遑論長遠發展成為事業。（LOUDER提供）

「星匠無限」創辦人鄭偉鴻（左）表示，智障人士即使擁有藝術天賦，也難以被看見，更遑論長遠發展成為事業。

星匠無限創辦人鄭偉鴻及曾美玉於2019年成立星匠無限，靈感源於他們的智障女兒晴晴。在晴晴的成長過程中，他們體會到智障青年面臨的挑戰，包括外界的誤解、創作空間不足、缺乏自信等。因此他們創辦社企星匠無限，希望以藝術為媒介，幫助他們發掘潛能、建立自信。

鄭偉鴻表示，智障人士即使擁有藝術天賦，也難以被看見，更遑論長遠發展成為事業。他感謝LOUDER物色本地品牌的熱誠及多元性，看到星匠無限這群青年藝術家的潛質及獨特性，給予他們一次展示才華的機會。

LOUDER業務發展與營運經理鄭芷淇指，LOUDER自2022年成立至今，已引進近300本地新晉品牌，今次與星匠無限的合作屬其中一個重要企劃，期望以藝術為橋樑，推動本地創意、社會共融和環保意識。

LOUDER X 星匠無限「夢想無障礙 大聲撐共融」畫展

日期：2025年6月13日至6月22日

時間：上午11時30分至晚上9時30分

地點：大圍圍方3樓328號舖（LOUDER店內）

