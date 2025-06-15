港鐵零售平台夥智障藝術家圍方辦畫展 宣揚環保、社會共融
撰文：區禮城
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由港鐵年青團隊創立的零售平台「LOUDER」，繼去年與推動智障青年藝術發展的社企「星匠無限」合作，今年雙方再度攜手， 由即日起至6月22日期間，在大圍圍方商場舉辦畫展，希望透過藝術創作，展現社會多元共融。
是次展覽展出一幅由星匠無限5位年輕藝術家和11位其他成員合力創作、歷時數月完成的大型畫作《南極企鵝馬拉松》。畫作以塑膠彩、油性水筆，以及拼貼技巧完成，描繪他們心中的冰川與企鵝世界，將對企鵝的觀察和喜愛轉化為色彩斑斕的畫面，展現出其的藝術視角，也希望藉此喚醒大眾對全球暖化及冰川融化的關注。
除了展出焦點作品《南極企鵝馬拉松》外，現場亦展出19幅由星匠無限青年藝術家創作的畫作，三大主題包括《璀璨的香港》、《當藝術家遇上花園時》以及《抽象畫》。
星匠無限創辦人鄭偉鴻及曾美玉於2019年成立星匠無限，靈感源於他們的智障女兒晴晴。在晴晴的成長過程中，他們體會到智障青年面臨的挑戰，包括外界的誤解、創作空間不足、缺乏自信等。因此他們創辦社企星匠無限，希望以藝術為媒介，幫助他們發掘潛能、建立自信。
鄭偉鴻表示，智障人士即使擁有藝術天賦，也難以被看見，更遑論長遠發展成為事業。他感謝LOUDER物色本地品牌的熱誠及多元性，看到星匠無限這群青年藝術家的潛質及獨特性，給予他們一次展示才華的機會。
LOUDER業務發展與營運經理鄭芷淇指，LOUDER自2022年成立至今，已引進近300本地新晉品牌，今次與星匠無限的合作屬其中一個重要企劃，期望以藝術為橋樑，推動本地創意、社會共融和環保意識。
LOUDER X 星匠無限「夢想無障礙 大聲撐共融」畫展
日期：2025年6月13日至6月22日
時間：上午11時30分至晚上9時30分
地點：大圍圍方3樓328號舖（LOUDER店內）
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