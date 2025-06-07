健全者「霸」殘廁　禮貌反映遭罵　殘奧港將陳浩源：共融須同理心

巴黎殘奧男子羽毛球WH2級單打銀牌得主陳浩源周五（6日）在社交平台分享，自己在康文署沙田圓洲角體育館訓練後，打算到殘疾人士洗手間時，但內裡有人，而他曾敲門盼對方可「快手啲」。



等候約20分鐘後，該名人士才「施施然沖完涼出嚟」，陳浩源稱當時他保持禮貌跟對說：「下次不如留返比（畀）殘疾人士用啦，我哋冇辦法用到健全人士嘅洗手間同埋沖涼設施。」結果該人士開門離開並對他表示，殘疾人士洗手間並非殘疾人士專用、更指「殘疾人士唔係大晒」。



對於今次經歷，陳浩源指，如果每個人行為也如此，香港未來一定不會變得更為共融，共融並非需要法律限制，但需要有同理心才可實行。



陳浩源在社交平台分享殘疾人士洗手間被佔用的自身例子。（陳浩源IG）

陳浩源表示，在沙田圓洲角體育館訓練，及後打算沖涼，惟殘疾人士洗手間和更衣室都正被使用，而環顧整個體育館只有自己一個坐輪椅的人士，推斷「九成九」正被健全人士使用中，故敲門跟在內人士說：「有殘疾人士喺出面等緊」，希望對方「快手啲」。

不過，過了約20分鐘，在內人士才離開，陳指自己保持禮貌對該人士說：「下次不如留返比殘疾人士用啦，我哋冇辦法用到健全人士嘅洗手間同埋沖涼設施。」

然而，該名人士指，殘疾人士設施並非殘疾人士專用，只要沒有人使用，任何人都可以用，更指「殘疾人士唔係大晒」。陳向康文署人員尋求協助，卻被該名人士聲稱恐嚇。

陳浩源

陳浩源：共融從來都不是用法律實行 而是要用同理心實行

對此，陳浩源表示，如果每個人都如上述所講，香港未來一定都不會變得共融。他指，可能有人會覺得，健全人士用殘疾廁所並非犯法、不讓殘疾人士用殘疾廁所亦不犯法，但陳浩源認為，共融從來都不是用法律實行，而是要用同理心實行。

他指出，香港人口老化，大家未來年紀大之後，都可能需要用輪椅，或者行動不便，到時後再抱怨殘疾人士設施不足，或者傷健設施被霸佔，就已經太遲。