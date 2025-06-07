健全者「霸」殘廁 禮貌反映遭罵 殘奧港將陳浩源：共融須同理心
撰文：韋景全
出版：更新：
巴黎殘奧男子羽毛球WH2級單打銀牌得主陳浩源周五（6日）在社交平台分享，自己在康文署沙田圓洲角體育館訓練後，打算到殘疾人士洗手間時，但內裡有人，而他曾敲門盼對方可「快手啲」。
等候約20分鐘後，該名人士才「施施然沖完涼出嚟」，陳浩源稱當時他保持禮貌跟對說：「下次不如留返比（畀）殘疾人士用啦，我哋冇辦法用到健全人士嘅洗手間同埋沖涼設施。」結果該人士開門離開並對他表示，殘疾人士洗手間並非殘疾人士專用、更指「殘疾人士唔係大晒」。
對於今次經歷，陳浩源指，如果每個人行為也如此，香港未來一定不會變得更為共融，共融並非需要法律限制，但需要有同理心才可實行。
陳浩源表示，在沙田圓洲角體育館訓練，及後打算沖涼，惟殘疾人士洗手間和更衣室都正被使用，而環顧整個體育館只有自己一個坐輪椅的人士，推斷「九成九」正被健全人士使用中，故敲門跟在內人士說：「有殘疾人士喺出面等緊」，希望對方「快手啲」。
不過，過了約20分鐘，在內人士才離開，陳指自己保持禮貌對該人士說：「下次不如留返比殘疾人士用啦，我哋冇辦法用到健全人士嘅洗手間同埋沖涼設施。」
然而，該名人士指，殘疾人士設施並非殘疾人士專用，只要沒有人使用，任何人都可以用，更指「殘疾人士唔係大晒」。陳向康文署人員尋求協助，卻被該名人士聲稱恐嚇。
陳浩源：共融從來都不是用法律實行 而是要用同理心實行
對此，陳浩源表示，如果每個人都如上述所講，香港未來一定都不會變得共融。他指，可能有人會覺得，健全人士用殘疾廁所並非犯法、不讓殘疾人士用殘疾廁所亦不犯法，但陳浩源認為，共融從來都不是用法律實行，而是要用同理心實行。
他指出，香港人口老化，大家未來年紀大之後，都可能需要用輪椅，或者行動不便，到時後再抱怨殘疾人士設施不足，或者傷健設施被霸佔，就已經太遲。
如何保障殘疾人安全工作 勞福局與議員有「火花」：院舍非監獄財政預算案．2元乘車｜限240程足夠 孫玉菡：有殘疾人士日搭25程尤德爵士獎學金｜70後爸爸疫情失業 轉行成保健員冀助殘疾學童巴黎殘奧｜陳浩源羽球男單摘銀 李家超讚精湛球技實至名歸巴黎殘奧與王婷莛任開幕禮持旗手 陳浩源：希望留意我們背後故事東京殘奧｜陳浩源放眼巴黎殘奧 盼覓新血爭輪椅羽毛球成傳統項目