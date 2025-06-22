土力程拓展署測試用無人機監察山泥傾瀉情況　將於港島東試行

發展局局長甯漢豪今（22日）發表網誌，指土木工程拓展署轄下土力工程處正積極研發應用創新科技，增強處理山泥傾瀉及應對災後風險的能力和效率。她引述土力工程處處長及副礦務處長張偉文指，按風險為本原則鞏固政府斜坡和天然山坡，並推動私人斜坡維修等，香港整體山泥傾瀉風險由部門1977年成立的水平，大幅降低了75%。



網誌並提到，部門會善用無人機協助推展工作，包括測試無人機在大雨前後於預定航道自動飛行及監察指定斜坡，項目將於港島東開始試行。



張偉文指，署方按風險為本原則鞏固政府斜坡和天然山坡，和推動私人斜坡維修等。（發展局網站）

下土力工程處已將香港整體山泥傾瀉風險由部門1977年成立之初的水平，大幅降低了75%。（發展局網站）

土力工程處處長及副礦務處長張偉文表示，土力工程處按「風險為本」原則，執行「斜坡安全系統」，已將香港整體山泥傾瀉風險由部門1977年成立之初的水平，大幅降低了75%。

張偉文又表示，為應對極端暴雨的威脅，處方會作超前準備，包括應用創新科技應對，除「山泥傾瀉警告」外，去年更聯同天文台推出區域性「山泥傾瀉特別提示」，以加強預警。

圖示「山泥傾瀉警告」。（發展局網站）

網誌又提到，土力工程處一直善用無人機協助推展工作，包括視察山泥傾瀉現場情況、在山泥傾瀉殘痕播種新植被等。署方正透過運輸及物流局低空經濟「監管沙盒」兩個試點項目，測試新技術和應用場景。

土力工程師（公眾資訊）簡家穎介紹，試點項目一位於西貢大網仔，重點為測試突破現行高度限制，以及在超視距飛行模式下作大範圍天然山坡監察。處方已完成第一階段數據收集，並建構基線地貌模型，以用作對比天然山坡在大雨前後的狀況。

網誌提到，土力工程處一直善用無人機協助推展工作，包括視察山泥傾瀉現場情況、在山泥傾瀉殘痕播種新植被等。（發展局網站）

試點項目二主要測試無人機在大雨前後於預定航道自動飛行，並監察指定斜坡的狀況。（發展局網站）

試點項目二主要測試無人機在大雨前後於預定航道自動飛行，並監察指定斜坡的狀況。項目已獲得飛行批准，將會於港島東對指定人造斜坡及災害緩减措施，開始試行預定航道的自動飛行監察。

簡家穎期望相關技術可於2026年廣泛應用，場景包括工程管理、斜坡監察，以及緊急應變等。（左）

簡家穎期望相關技術可於2026年廣泛應用，場景包括工程管理、斜坡監察，以及緊急應變等，藉以大幅提升處方研究和處理山泥傾瀉及應對災後風險的能力和效率。