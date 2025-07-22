陳校長免費補習天地推AI自學計劃　基層學生：冀暑假寫3萬字小說

撰文：董素琛
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人工智能（AI）發展日新月異，服務基層學生的「陳校長免費補習天地」LearningX學習中心今年4月推出名為「一對一免費自學計劃」，讓學員透過AI和網上資源進行自主學習，並在有問題時主動向獲配對的義師提問。

計劃目前已為13對義師老師及學員作配對，所涉及的學習範圍由文學創作到花式滑冰、工匠製作到維修電子產品皆有。有來自綜緩家庭的學生表示，因想寫屬於自己的小說作品、改善文筆而參與計劃，希望今個暑假可以寫一篇3萬字的小說。

陳校長免費補習天地於今年3月成立LearningX學習中心，並推出「一對一免費自學計劃」（LXP計劃）。（董素琛攝）

四月起推LXP計劃　至今共配對13對義師及學員

陳校長免費補習天地於今年3月成立LearningX學習中心，首四個月已舉辦逾20個人工智能學習課程，參加的基層學生超過200人。另外，中心在4月推出「一對一免費自學計劃」（LXP計劃），為學員提供免費、個人化並以興趣為導向的陪伴式學習指導。

「陳校長」陳葒（右一）與參與LXP計劃的部分學員。（董素琛攝）

輟學、長期缺課或因情緒心理問題無法返學基層青少年優先

LXP計劃目前仍在試驗階段，4月至今已配對13對義師老師及學員，所涉及的學習範圍廣泛，由文學創作到花式滑冰、工匠製作到維修電子產品皆有。計劃服務的對象為10至18歲的青少年，輟學、長期缺課或因情緒心理問題無法返學的基層青少年優先；綜援和全津的基層學生完全免費。

中心職員會安排成功報名的學生進行面談，以了解其興趣及自主學習意願。成功加入的學員會配對一名相關興趣之義師，並參與由中心職員教授的一日AI課程，學習基礎AI應用，例如如何向ChatGPT及DeepSeek等AI程式發問。學員其後會再透過AI和網上資源自主學習，並可在遇到問題時透過Zoom、WhatsApp及電話等形式主動向義師發問。

「陳校長」陳葒（右二）與參與LXP計劃的部分義師。（董素琛攝）

陳校長免費補習天地創辦人及總幹事陳葒說，成立LearningX學習中心皆因AI技術在3至4年前進入了另一層次，故希望利用補習天地10多年來一對一免費補習的成功經驗，以及已建立的義師及合作伙伴網絡，再利用AI技術加強對基層學生的支援。他希望借此可令基層小朋友有非應試的學習，令他們的成長更健康。

李靜美（中）因想寫一篇屬於自己的小說作品，而參與LPX計劃。（董素琛攝）

學員因想寫小說參與計劃　冀暑假結束時寫3萬字作品

下學年升讀中一的學員李靜美喜歡《哈利波特》，並視其作者J．K．羅琳為偶像。她來自綜緩家庭，參與計劃皆因想寫一篇屬於自己的小說作品，笑言想在今個暑假結束時寫一篇3萬字的小說，「雖然唔期望寫得好好，但希望文筆會有所進步。」她又說，在寫小說大綱時若有想不通的思路，會利用人工智能模型DeepSeek，向AI發問關於寫一篇出色文章的技巧。

與她配對的義師、資深傳媒及親子教育工作者鄧明儀說，雙方有為每周的寫作字數訂下目標。她說佩服靜美的信心和勇氣，又認為小朋友可有眾多無限的出路。

陳葒認為，AI僅可提供冰冷的文字，義師的鼓勵才可真正推動到學生。（董素琛攝）

AI不可取代義師　陳葒：AI僅給予冰冷的文字

被問及AI最終會否取代義師的工作，陳葒說，AI只能給予學員一個方向或答案，至於答案是否合適仍要交由人去判斷。他舉例指，自己曾在DeepSeek上搜尋一首詩的出處，但該程式卻給予錯誤答案。

他說：「青少年無論你學習能力幾好，你始終都會面對生活上面嘅一啲困難、困擾，你嘅學習動力會低左，你可能面對一啲挫折，呢啲等等AI幫你唔到，AI可能比到一句文字，但呢個文字都係冰冷嘅文字」，此時「只有義師拍拍你膊頭，笑一笑同你講聲加油」，才能真正推動到學生。

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