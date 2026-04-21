海泓道停車場｜4層高拼圖型自動泊車系統啟用　117個泊位同類最多

運輸署今（21日）宣布，油麻地海泓道短期租約停車場的自動泊車系統已投入服務，此項目在約200個泊車位中提供117個自動泊車位，採用五組各四層高的拼圖型自動泊車系統，通過載車板垂直升降和左右橫移，移動車輛至地面存取，其中四組規模較大，各提供25個泊車位，是短期租約停車場同類系統中最多車位的設計。



運輸署今日表示，油麻地海泓道短期租約停車場的自動泊車系統已投入服務，是同類用地至今自動泊車位數目最多的項目。（運輸署提供圖片）

運輸署今日表示，油麻地海泓道短期租約停車場的自動泊車系統已投入服務，是同類用地至今自動泊車位數目最多的項目。（運輸署提供圖片）

運輸署發言人指，署方自2020年起在本港開展設有自動泊車系統的公眾停車場項目，藉科技善用空間以增加泊車位，先後於荃灣海盛路、大埔白石角及深水埗通州街短期租約用地設置自動泊車系統，便利市民泊車，均受駕駛人士歡迎。

運輸署今日表示，油麻地海泓道短期租約停車場的自動泊車系統已投入服務，是同類用地至今自動泊車位數目最多的項目。（運輸署提供圖片）

政府為新短期租約停車場招標，以及就現有短期租約停車場重新招標時，會研究採用自動泊車系統的可行性，包括財務可行性、地盤實際情況及限制，以及用地長遠發展計劃的時間表等因素。政府會在興建、營運和管理不同類型的自動泊車系統及相關財務安排等方面累積經驗，以助與業界更廣泛和有效地應用自動泊車系統，善用土地空間。