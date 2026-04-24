輕鐵天榮站新月台周五起分階段啟用　「輕鐵妹妹」主題列車首亮相

港鐵宣布，早前重置的輕鐵天榮站月台今日（24日）起分階段啟用，並於下周一（27日）起，天榮站平日早上增設前往天水圍站的751P特別班次。港鐵今日舉辦典禮慶祝，派出吉祥物「輕鐵妹妹」任輕鐵大使，同時亮出以其為主題的列車。



港鐵今日舉辦典禮慶祝天榮站啟用，派出港鐵吉祥物「輕鐵妹妹」，同時亮出以其為主題的列車。（港鐵提供）

港鐵今日舉辦典禮慶祝天榮站啟用，派出港鐵吉祥物「輕鐵妹妹」，同時亮出以其為主題的列車。（港鐵提供）

天榮站今日舉行典禮慶祝新月台啟用，港鐵吉祥物暨輕鐵大使「輕鐵妹妹」首次亮相，與市民現場合照和派禮物。以「輕鐵妹妹」為主題的列車亦亮相，將行走各輕鐵路綫。

港鐵公司副總監—車務營運及本地鐵路李婉玲女士表示，輕鐵天榮站是天水圍區內其中一個主要的輕鐵站，港鐵很高興能重新規劃車站布局，提升車站設施及候車環境。同時，輕鐵大使「輕鐵妹妹」今日登場，加深鐵路與社區及居民的聯繫。

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港鐵指，重置之後的天榮站設有遮蓋，環境更舒適。同時，月台頭、尾兩端均設置斜道並配置雙扶手，以及安裝附有扶手的新式座椅，方便不同需要的乘客使用。月台另加設電子乘客資訊顯示屏和新增大型標示，並增設顯眼的資訊二維碼，便利乘客輕鬆掌握輕鐵服務資訊。

天榮站五個月台重置後，其中三個月台於今天率先投入服務，之前使用臨時月台上落客的705及751號路綫，亦已改用重置後的4號月台。港鐵指，已加強車站指示，亦會加派人手協助乘客轉用新月台。餘下兩個月台則於稍後啟用。