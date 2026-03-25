南丫島地標啟用20年南丫風采發電站將拆卸　港燈：專用零件已停產

港燈今（25日）宣布，2006年於南丫島落成啟用的南丫風采發電站，於今年2月已達20年設計壽命上限，設施將在稍後安排拆卸。港燈表示，由於南丫風采發電站的大部份專用零件及後備部件已相繼停產，雖然曾積極研究不同方案，但因應現時市場供應和現場環境限制，市面上並沒有適合作原址替換的商用風力發電機組，為保障公眾安全，決定停運。



該發電站為全港首個商業風力發電站，民間一般稱為「南丫島發電風車」，可謂南丫島地標，惟即將成為港人集體回憶。



2006年於南丫島落成啟用的南丫風采發電站，於今年2月已達20年設計壽命上限，設施將在稍後安排拆卸。（港燈影片截圖）

港燈表示，南丫風采發電站自啟用後，累計生產超過1,600萬度電，相等於減少約1,300萬公斤碳排放量，相當於約56萬棵樹一年所能吸收的二氧化碳。過去20年，港燈透過不同計劃，包括由「智惜用電教育基金」撥款約3,000萬元，舉辦教育活動及安排社區參觀南丫風采發電站等設施，向學界及公眾推廣可再生能源、能源效益及低碳生活。

2006年於南丫島落成啟用的南丫風采發電站，於今年2月已達20年設計壽命上限，設施將在稍後安排拆卸。（港燈影片截圖）

推可再生能源發展 太陽能發電系統發電容量為南丫風采發電站22倍

港燈指，一直致力推動本港可再生能源的發展，早在2010年，已利用南丫發電廠的空地和建築物天台，分階段安裝太陽能發電系統；至今已鋪設超過9,000塊太陽能板，總發電容量達到1.47兆瓦，成為港燈可再生能源的主要來源，亦是全港其中一個最大型的太陽能發電系統。

港燈在2019年推出「上網電價計劃」，鼓勵客戶安裝包括太陽能在內的可再生能源發電系統。至2025年底，已有750個客戶的可再生能源發電系統成功接駁至港燈電網，總發電容量超過15兆瓦，相當於約20個南丫風采發電站的發電容量。2025年，在港燈供電範圍內所有太陽能發電系統的發電容量約為南丫風采發電站的22倍。

料未來更新太陽能發電系統時 發電量將升至目前至少3倍

港燈預計，未來當南丫發電廠的太陽能發電系統需要更新時，其發電量將可提升至目前的最少約3倍，進一步強化本港可再生能源整體供應，會繼續支持和推動可再生能源發展，積極配合政府研究透過區域合作為港燈的供電範圍引入零碳電力，與社會各界攜手邁向 2050 年「淨零發電」及碳中和的目標。

南丫風采發電站是不少市民及遊客到南丫島必來的打卡點。（旅發局圖片）

南丫風采發電站是不少市民及遊客到南丫島必來的打卡點。（旅發局圖片）

南丫風采發電站是不少市民及遊客到南丫島必來的打卡點。（旅發局圖片）

南丫風采發電站為打卡點 山丘下可觀察其運作

旅發局的網站顯示，南丫風采發電站是香港第一個大型風力發電站，建於2006年，葉片直徑達50米，是島上一大地標，亦是香港致力發展可再生能源的標誌。發電站亦為島上居民提供潔淨電力，減少對化石燃料的依賴，為綠色未來作出貢獻。該處同時是不少市民及遊客到南丫島必來的打卡點。

市民在抵達南丫風采發電站後，可以在山丘和天空下，觀察它的運作，感受其設計。發電站設有展覽場地，讓大眾了解渦輪機的設計、功能和環境效益等資訊。