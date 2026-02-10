西營盤社區客廳開幕料服務230家庭　陳國基：今年陸續多開5間

西營盤社區客廳周一（9日）舉行開幕典禮，政務司司長陳國基出席及致辭。他表示，西營盤社區客廳面積約2,000平方呎，預計可以服務230個家庭，全年接待約3.7萬人次，現在已經有百多個家庭登記。他希望這裏不只是一個社區客廳，更是大家的另一個「家」，一個可以放鬆休息、遊戲學習、結交朋友、互相扶持的共享空間。他又稱，今年預計還會陸續開設另外5間社區客廳。



圖為2026年2月9日，西營盤社區客廳開幕典禮，陳國基出席及致辭。（政府新聞處圖片）

圖為2026年2月9日，西營盤社區客廳開幕典禮，陳國基（右）參觀鄰里飯廳，與用戶交流。（政府新聞處圖片）

陳國基表示，這是繼筲箕灣社區客廳後，在港島區舉行開幕典禮的第二間社區客廳。他發現一些新的服務，給他很大的驚喜，認為現在不應叫作「社區客廳」，而是一間「會所」，因為又有咖啡、又有樂器，所以這裏應該是「社區會所」。

他指出，西營盤社區客廳的選址非常便利，真正做到融入街坊的日常生活，不少服務對象只需要步行幾分鐘——剛才有位街坊跟他說，步行206步就來到這裏——就可以來到這個額外的空間，輕鬆地使用各種設施與服務。無論是來做功課、洗衣服、參加活動，或是簡簡單單地聊聊天，都變得更容易、更平常，而「家常」就是當局最想做到的。

圖為2026年2月9日，西營盤社區客廳開幕典禮，陳國基（左二）和勞工及福利局局長孫玉菡（右二）在鄰里備餐區與受惠家庭製作小食。（政府新聞處圖片）

圖為2026年2月9日，西營盤社區客廳開幕典禮，陳國基（左三）和勞工及福利局局長孫玉菡（右二）與正在製作絲網印刷利是封的用戶交流。（政府新聞處圖片）

體現政、商、民三方合作

陳國基表示，西營盤社區客廳能夠順利誕生和啓用，充分體現了政、商、民三方的齊心努力合作。他感謝周大福慈善基金有限公司及利希慎基金，以「免租金、免管理費」形式提供場地，並承擔所有裝修費用，讓這個項目得以順利落地。此外，他感謝營運夥伴香港明愛，他們將全年無休為市民提供服務。

西營盤社區客廳是香港第10間社區客廳，亦是今年第一間全新啓用的社區客廳。陳國基稱，今年預計還會陸續開設另外5間社區客廳，比去年全年的5間更多。他又透露，「其實我手上還有些『貨』，不過那些暫時未能公布，現時先說5間」。