道路維修承建商疑僅用5秒清潔交通標誌　路政署：會覆核紀錄

網上有帖文指，有三名道路維修承建商在旺角豉油街清潔交通標誌期間，疑僅用5秒清潔部份範圍後離開，被指「只係影相交數」。路政署今日（8日）回覆查詢稱，會覆核承建商提交的紀錄，及派員到現場檢查交通標誌及街名牌的清潔工作質素。如發現承建商表現未如理想，會向其發出違約通知書，並從合約款項中作出扣減。



網上有帖文指，有三名道路維修承建商在旺角豉油街清潔交通標誌期間，疑僅用5秒清潔部份範圍後離開，被指「只係影相交數」。（threads/__lamgor）

網上有帖文指，有三名道路維修承建商在旺角豉油街清潔交通標誌期間，疑僅用5秒清潔部份範圍後離開，被指「只係影相交數」。（threads/__lamgor）

兩人分別用毛巾及拖把清潔交通標誌 另一人拍攝

有網民在Threads發布兩段影片，顯示有三名道路維修承建商人員在旺角豉油街一帶進行清潔工作，其中兩人分別用毛巾及拖把清潔交通標誌部份範圍，惟當另一人完成拍攝後，三人隨即離開，整個清潔過程約5秒。

發帖者批評，承建商工人清潔時「一滴水都唔使用，只係影相交數」，又質疑部門監管不力，斥「浪費香港市民好多金錢」。

路政署：會派員到現場檢查交通標誌及街名牌清潔工作質素

路政署回覆查詢稱，該帖文所示的地點為旺角豉油街，屬於高交通流量街道之一。署方收到意見後，會覆核承建商提交的紀錄，及派員到現場檢查交通標誌及街名牌的清潔工作質素。如發現承建商表現未如理想，會根據合約條款向其發出違約通知書，並從合約款項中作出扣減。

路政署指，會透過定期合約委聘道路維修承建商，進行定期巡查及維修保養工作，包括每季最少為設置於高交通流量街道的交通標誌及街名牌等道路設施進行最少一次檢查及清潔。合約訂明設施潔淨程度的標準，署方亦會透過抽樣檢查監察承建商清潔工作的質素。