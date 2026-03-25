路政署研行人通道增建升降機可行性　令更多長者、有需要人士受惠

九巴及嶼巴專營權明年屆滿，兩間營辦商有意申請新專營權，運物局早前指正考慮續批。交通諮詢委今日聽取政府有關匯報九巴及嶼巴營運情況，交諮會指，運輸署一直定期檢視營辦商的服務水平，包括整體營運、改善乘客服務、提升安全情況等。主席黃仕進表示，支持政府有關新專營權的工作。



至於「人人暢道通行」計劃 ，即在行人通道增設無障礙通道設施，計劃至今已有約7成項目完成。路政署指，今年開始為全港其他符合計劃範疇的行人通道，研究加建升降機的技術可行性，令更多長者、有需要人士受惠。



政府早年推行首兩階段的「人人暢道通行」計劃，但推行多年完成的工程卻不足五成。路政署今日（25日）表示，截至2026年2月底，計劃已有272個項目落成，佔所有項目約7成。（資料圖片）

行人通道增設無障礙通道設施 7成已落成

路政署今日在會上簡介「人人暢道通行」計劃的最新進展，計劃自2018年8月推出，為行人通道增設無障礙通道設施，截至今年2月底，已有約7成、272個項目落成，餘下項目將在未來數年陸續完成。路政署又指，今年開始為全港其他符合計劃範疇的行人通道，展開加建升降機的技術可行性研究。

交諮會主席黃仕進稱，委員樂見政府繼續為行人通道增設無障礙通道設施，期望計劃持續為更多市民帶來便利，加強他們的幸福感及獲得感。

交諮會主席黃仕進（右）。（資料圖片/任葆穎攝）

交諮會今日亦聽取政府匯報九巴與嶼巴兩巴士公司的營運情況，及現有專營權屆滿後新專營權的相關工作。香港目前共有4間專營巴士營辦商，營辦5個巴士專營權。嶼巴的現有專營權將於2027年3月1日屆滿，九巴則於同年7月1日屆滿。

九巴現有專營權將於2027年7月1日屆滿。（資料圖片/戴慧豐攝）

交諮會指，九巴及嶼巴已表示，在現有專營權屆滿後，有意接續申請新的專營權，政府現正考慮兩間營辦商有意申請新專營權一事，稱會致力確保專營巴士服務的穩定性，同時推動營辦商提升服務和安全水平及保持長遠財政可持續性。交諮會續指，運輸署一直定期檢視營辦商的服務水平，包括整體營運、改善乘客服務、提升安全情況等。

新大嶼山巴士現有專營權將於2027年3月1日屆滿。（資料圖片）

黃仕進指，委員歡迎政府透過現行機制，確保營辦商在專營權期間提供恰當及高效的公共巴士服務，亦支持政府有關新專營權的工作。