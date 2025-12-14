中九龍繞道油麻地段12.21通車　路政署工程師指興建挑戰大

中九龍繞道（油麻地段）將於下周日（21日）通車，從油麻地前往九龍灣的車程由繁忙時間約30分鐘，大幅減少至約5分鐘。路政署高級工程師（中九龍幹線）潘家欣表示，繞道穿過整個中九龍鬧市地底，在規劃走線方面要克服不少挑戰，舉例指在啟德段興建一條長370米的海底隧道時，要先臨時填海，再在開挖和建造工作完成後回復原有海床，以減少對海港的影響，同時維持九龍城碼頭附近一帶的航道。



路政署利用智慧工地管理平台，監察工地實時情況。潘家欣表示，雖然今年經歷多場大雨，但平台並未探測到隧道水浸等情況，證明隧道排水系統非常有效。（政府新聞網圖片）

每日最多限特定15分鐘爆破 免礙醫院醫療設施運作

中九龍繞道（油麻地段）全長4.7公里，其中3.9公里是雙程三線行車隧道。繞道一邊的出入口是東九龍啟德發展區和九龍灣道路網，另一邊則是西九龍油麻地交匯處。

路政署表示，中間貫穿馬頭角至油麻地地底的一段隧道長2.8公里，最深離地面150米。團隊採取鑽挖爆破方式建造，爆破次數約2,400次，建造時需確保地面和附近約240座樓宇不受影響，包括伊利沙伯醫院。

路政署高級工程師（中九龍幹線）潘家欣指，整個過程都需要嚴密監測，團隊每天最多只能在特定的15分鐘內進行爆破，以免影響醫院醫療設施日常運作。

中九龍繞道（油麻地段）東面出入口接駁啟德交匯處，可來往啟德、九龍灣、觀塘、港島東、啟德郵輪碼頭和將軍澳等地區。（政府新聞網圖片）

另外，建造工程需因地制宜，隧道走線部分會穿過港鐵行車隧道，兩者最接近的距離僅3米。因此，在建造這部分時，團隊把爆破工序轉成鑽破，以確保鐵路運作不受影響。

路政署指，團隊的另一個挑戰是在油麻地甘肅街地底建造一條400米長的隧道。由於走線與現有加士居道天橋重疊，潘家欣表示，團隊先在旁重置天橋，再拆卸原有天橋樁柱，然後興建隧道。隧道建成後，新加士居道天橋樁柱會與隧道的結構融為一體。她形容過程複雜，因為在興建的同時，要維持天橋上的交通。

此外，由於項目規模龐大，路政署在建造過程中引入多項創新技術，提升工程質量和安全。其中，智慧工地管理平台讓工程人員透過300多個攝影鏡頭、物聯網感測器、水位監察器等實時監察工地運作和進度。

潘家欣舉例指，今年發出黑色暴雨警告或十號颶風信號期間，團隊便利用此平台監察工地實時情況，在這數場大雨期間均探測不到水浸等情況。