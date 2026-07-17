香港仔隧道巴士轉乘站7.26啟用　新路線往來港島東南設轉乘優惠

運輸署今日（17日）公布，香港仔隧道巴士轉乘站將於7月26日正式投入服務，將涵蓋37條巴士路線。城巴增設全新路線770號，往返港島南區至東區一帶。指定路線將設有轉乘優惠，相當於兩程車費中較低的一程免費。



香港仔隧道轉乘站將於7月26日投入服務。（呂婉盈攝）

城巴增設770號線，往返港島東區及南區。（呂婉盈攝）

左起：城巴營運總監馬詹唯、運輸署助理署長黃志光、路政署總工程師吳錦樑。（呂婉盈攝）

新路線770田灣往返港島東南 城巴：比現有路線快12分鐘

港島區首個隧道巴士轉乘站位於香港仔隧道黃竹坑出入口，往灣仔方向及香港仔方向各有一個停車灣，以現有行人天橋接駁。城巴增設新巴士路線770號，往返南區田灣至東區柴灣一帶。

城巴營運總監馬詹唯表示，該路線可特快來往港島東區及南區，最快15分鐘可直達北角，比起現有往北角路線快約12分鐘。他又指，以往南區路線未能直達港島東，東區乘客亦可乘搭770並於轉乘站轉車，到達赤柱、淺水灣一帶，相信能夠惠及市民。

左起：城巴營運總監馬詹唯、運輸署助理署長黃志光、路政署總工程師吳錦樑。（呂婉盈攝）

城巴增設770號線，往返港島東區及南區。（呂婉盈攝）

轉乘站兩邊各可供6架及5架巴士停靠

運輸署助理署長黃志光表示，往灣仔方向巴士灣約85米長，可容6架巴士停靠；往香港仔方向巴士灣則為70米長，可容5架巴士停靠。他又指，轉乘站電力由太陽能板供應，並增加無障礙設施，望提供舒適候車環境。

30停靠黃竹坑醫院路線進駐 7路線增停轉乘站設優惠

由轉乘站啟用當日起，所有於新轉乘站停站的城巴獨營路線均會提供轉乘優惠，涵蓋27條路線，轉乘優惠額相當於兩程車費中較低的一程免費。

增停轉乘站及新加入轉乘優惠巴士路線：

1. 往來赤柱及中環/北角路線：6A、6X、65、260

2. 上午繁忙時段由華貴及海怡半島／鴨脷洲往西灣河路線：77X、99X

3. 往來田灣及柴灣路線：770



現時停靠黃竹坑醫院對外巴士路線：

37A、37B、37X、38、42、42C、49X、70、70P、72、72A、N72、75、77、90、90C、N90、97、99、592、107、107P、170、N170、171、171A、171P、N171、671、671X



香港仔隧道轉乘站將於7月26日投入服務。（呂婉盈攝）