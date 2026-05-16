極端天氣成新常態　香港紅十字會「避風．港」系列活動揭基層慘況

隨着全球氣候變化加劇，極端天氣在香港已成新常態，基層市民首當其衝。香港紅十字會今日（16日）啟動「避風．港」公眾教育系列活動，並與香港中文大學賽馬會氣候變化博物館合辦「氣候韌性與減災：城市與自然的對話」研討會，探討如何透過低碳設計和「自然為本」的方案提升社區的抗熱與備災能力。



另有針對氣候變化對不適切居民影響的公眾展覽開放至7月28日，透過體驗劏房居住環境以及互動裝置，讓公眾了解不同備災工作如何提升巿民應對極端天氣的能力。



由香港紅十字會和香港中文大學賽馬會氣候變化博物館合辦的「氣候韌性與減災：城市與自然的對話」研討會今日（16日）舉行。研討會為「避風．港」公眾教育系列活動的重點項目之一。（香港紅十字會提供）

極端酷熱天氣對本地基層市民的健康構成嚴重威脅。香港紅十字會於2025年6月至10月期間，持續追蹤洪水橋29戶寮屋住戶的室內環境。結果發現，有高達34%的住戶經歷過半數的夜晚，其室內體感溫度達到「極度警戒」水平，即32.3度至39.5度。

由於不少劏房及寮屋的通風與隔熱設備欠佳，盛夏時室內往往比室外更為高溫。而在暴雨期間，低窪地區更頻頻出現倒灌及水浸，令基層居民的基本生活雪上加霜。

由香港紅十字會和香港中文大學賽馬會氣候變化博物館合辦的「氣候韌性與減災：城市與自然的對話」研討會今日（16日）舉行。研討會為「避風．港」公眾教育系列活動的重點項目之一。（香港紅十字會提供）

根據天文台數據，2025年香港的酷熱天氣及熱夜數目分別錄得53天及54天，雙雙打破歷史紀錄，位列有紀錄以來的前三名。前天文台台長、現任香港紅十字會備災及緊急應變策略委員會委員岑智明在會上警告，指在厄爾尼諾現象的影響下，今年酷熱及暴雨情況可能進一步加劇，這些風險距離香港並不遙遠。

香港紅十字會備災及緊急應變策略委員會委員兼碳中和及可持續發展委員會成員岑智明在研討會上分享。（香港紅十字會提供）

為了協助高危社區應對熱浪與自然災害，香港紅十字會近年積極在薄扶林村、洪水橋及大澳等地區推行防災及備災工作。除了派發應急物資和舉辦社區演習外，更首度引入多項創新及「自然為本」的減災措施，包括利用降溫塗層為寮屋屋頂或外牆降溫；向劏房派發風扇改善通風，提供與環境溫度相關的健康資訊等，以及在大澳海岸位置安裝由蠔殼製成的「蠔籠」，減低海浪對岸邊的衝擊，同時恢復海洋生態。

奧雅納院士及亞太區氣候與永續發展服務負責人鄭世有，以及中大社會責任及可持續發展處氣候教育及行動主管梁沛健均在會上指出，透過這些低碳設計與自然為本的解決方案，能有效建立可持續的防災網絡。

由5月8日起至7月28日，香港紅十字會在香港中文大學康本國際學術園8樓賽馬會氣候變化博物館舉辦「韌性築壘：社區和家園的逆境挑戰」公眾展覽。展覽設有互動裝置，展示社區應對極端天氣的技術與方法。