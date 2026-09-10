環團指四成長者居高酷熱風險地區　避暑中心遠離長者聚居地無法用

受極端天氣影響，香港今年8月錄得破紀錄高溫。綠色和平調查顯示，全港近四成長者居住於中高至高酷熱風險地區，當中舊樓林立的觀塘、葵青、屯門及黃大仙最為嚴重。



綠色和平另指出，避暑中心的選址遠離長者聚居地，以致近九成長者極少或從未使用避暑中心。機構建議，制定高溫行動計劃，並於北部都會區等新規劃項目中全面加入「酷熱管治」政策，大幅增加社區綠化面積與降溫設計。



綠色和平聯同香港大學建築學系任超教授（右）及天文台前台長林超（左），發布《香港長者酷熱風險地圖》研究，發現全港近四成長者人口居住於中高至高酷熱風險地區。（綠色和平圖片）

綠色和平研究參考聯合國政府間氣候變化專門委員會的氣候風險評估框架，從「災害」、「暴露度」及「脆弱性」三個範疇，以全港452個選區為單位，綜合日間/夜間陸地表面溫度、長者及高齡長者人口密度（65歲及80歲以上）、收入狀況、教育程度及獨居及雙老住戶六項指標，評估各區長者日間和夜間酷熱風險。

綠色和平聯同香港大學建築學系任超教授（右）及天文台前台長林超（左），發布《香港長者酷熱風險地圖》研究，發現全港近四成長者人口居住於中高至高酷熱風險地區。（綠色和平圖片）

高酷熱風險地區 觀塘、葵青、屯門及黃大仙最為嚴重

調查顯示，全港近四成長者居住於中高至高酷熱風險地區，當中觀塘、葵青、屯門及黃大仙最為嚴重，該處居民多為低收入或獨居等弱勢長者，脆弱性尤高。然而，這些地區的室內和室外的降溫配套卻嚴重脫節，每區僅設有一間避暑中心，而且選址遠離基層長者聚居地，致近九成長者極少或從未使用避暑中心。

另外，有關地區的室外綠化空間同樣匱乏，觀塘人均綠化空間僅得2.39平方米，比世界衛生組織建議少70%，令基層長者面對酷熱時避無可避。

日間《香港長者酷熱風險地圖》。（綠色和平圖片）

夜間《香港長者酷熱風險地圖》。（綠色和平圖片）

林超英倡善用人口及氣象數據 及早規劃支援弱勢群體

天文台前台長林超英指出，政府現時設有戶外工作者預防中暑指引，但是針對基層長者等弱勢群體的高溫風險，至今未見專門的暑熱保障政策和措施。他鼓勵當局善用人口及氣象數據，及早規劃好支援極端高溫下弱勢群體的安排，保障長者在酷熱之下「求助有門」。

機構建促請政府在今屆任期最後一份《施政報告》，制定全面且「以人為本」的高溫行動計劃，包括整合人口、氣象、環境空間等數據，以科學實證為基礎，及早識別高風險地區及長者；於高風險地區加開避暑空間，以及改善設施與可達性，切合長者實際需要；制定高溫行動計劃，並於北部都會區等新規劃項目中全面加入「酷熱管治」政策，大幅增加社區綠化面積與降溫設計。