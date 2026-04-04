綠色和平 | 中東戰爭敲響油價警鐘　香港能源政策如何改革？

綠色和平｜楊潔荔



當化石燃料一次次在戰爭與制裁中成為風險來源，能源安全便不再只是供應穩定的問題。對依賴外部燃料的香港而言，發展可再生能源不只是氣候承諾，也是降低民生成本波動與提升城市韌性的必要選擇。



戰火揭示能源結構單一

中東戰火持續，造成人道與環境災難，也再次暴露全球能源體系的脆弱。化石燃料不只是高碳排放的能源，更是容易受地緣政治影響的戰略資源。當軍事衝突發生在主要產油國、天然氣設施周邊，或關鍵航運咽喉，能源供應便容易受到波及，價格隨之上升。即使戰事遠在千里之外，其衝擊仍會透過市場與供應鏈，反映在各地的電費、運輸成本與日常開支之中。

近月中東局勢持續緊張，原油價格一度升至超過100美元一桶。國際能源署（IEA）早前釋出四億桶石油儲備，以遏抑油價，並呼籲成員國採取節能措施，以緩和市場震盪。這些發展提醒各地政府：能源安全並非抽象概念，而是與民生、經濟和政治風險緊扣的現實問題。

香港高度依賴外部供能

香港作為高度依賴外部能源供應的城市，目前發電燃料組合中，天然氣佔比過半。當中約12%來自卡塔爾，一旦產氣設施受襲或霍爾木茲海峽等重要航道受阻，全球天然氣市場便會進一步緊張。即使香港主要天然氣來源包括內地，供應暫時穩定，但在全球供應收緊、各地爭相競價下，價格高企仍可能會影響香港。

這種風險最終會落到市民身上。本港電費中的「燃料調整費」與國際燃料價格掛鈎，若天然氣價格持續高企，電費便可能相應上調。到了夏季，用電需求增加，能源價格波動更容易轉化為家庭與中小企的額外負擔。從這個角度看，問題不只是戰爭導致輸入性通脹，而是香港乃至全球仍建立在化石燃料之上的能源結構，本身就缺乏韌性。

必須擺脫化石燃料依賴

若為了應對當前的能源危機，而開採更多油田、建立更多儲備，恐怕只是延後問題。真正的能源韌性，在於逐步擺脫對化石燃料的結構性依賴。這也是為甚麼近年愈來愈多國家將可再生能源，視為能源安全政策的一部分。俄烏戰爭後，歐盟提出REPowerEU計劃，目標正是減少對俄羅斯化石燃料依賴，並提高再生能源部署與投資。到2025年，可再生能源已佔歐盟總能源消耗約四分之一，預計到2030年將會達45%。

相較之下，香港的步伐仍然保守。政府近年持續以天然氣作為電力轉型的主要方向，可再生能源在整體能源結構中的比重至今仍然偏低，只有不足1%。而《氣候行動藍圖2050》中亦只將發展目標定為2030年前達7.5%至10%，2050年前升至15%，具體路線圖欠奉，改變能源結構，似乎遙遙無期。

發展可再生能源不容再拖

香港雖受土地與地形所限，難以大規模複製其他地區的可再生能源建設，但仍有城市獨特的發展優勢。本港學者研究發現，全港23.3萬幢樓宇天台，適合太陽能發電，如全部鋪設太陽能板，一年發電量可達46.7億度電，佔全港用電量約一成。而現有能源政策亦有完善空間，包括延續並改良上網電價計劃，推動更多公共建築與私人樓宇安裝太陽能系統；擴展水塘浮動太陽能項目；重新審視離岸風電的可行性；以及改善電網配套、儲能規劃與審批程序等。

《氣候行動藍圖2050》五年一檢在即，正是香港重新審視能源結構及政策的關鍵時刻。俄烏戰爭、中東戰火，以及接連而來的國際能源震盪說明一個道理，能源轉型不應再被視為遙遠的環保願景，而是動盪時代中降低風險、確保社會及民生穩定的迫切改革。

作者楊潔荔是綠色和平項目主任。



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