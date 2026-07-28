綠色和平揭雀巢及達能旗下嬰兒果蓉含大量微塑膠　其中一款逾萬粒

不少家長都會為BB準備袋裝果蓉，作為日常輔食或方便外出時食用。不過這類產品普遍都使用塑膠吸嘴及包裝，而綠色和平國際近日公布一項檢驗結果發現，雀巢「Gerber」及達能「Happy Baby Organics」的嬰兒果蓉均含有大量微塑膠，一款產品每包更可能含有超過11,000粒微塑膠，引起外界關注。



嬰兒食品塑膠包裝或暗藏微塑膠

近年，不時都有產品因受塑膠污染而需要回收的新聞。然而，不少嬰幼兒食品都是用塑膠袋包裝，但家長可能未有想過，原來嬰幼兒食品都有機會含有微塑膠。

綠色和平國際最新發表的報告《Tiny Plastics, Big Problem: The Hidden Health Risks of Plastic Pouches for Baby Food》，探討嬰兒食品的常見包裝含有微塑膠的問題。

兩大品牌嬰兒果蓉驗出大量微塑膠

綠色和平國際組織委託獨立實驗室檢驗雀巢（Nestlé）旗下「Gerber」品牌的乳酪果蓉，以及達能（Danone）旗下「Happy Baby Organics」品牌的水果蓉，兩款產品都是用塑膠袋包裝並附有塑膠吸嘴。檢驗結果發現，兩款產品中的食物都含有微塑膠。

實驗人員在Gerber產品中，平均每克產品就驗出最多54粒微塑膠，而Happy Baby Organics則平均驗出最多99粒微塑膠，即是每茶匙的Gerber果蓉最多可能含有270粒微塑膠，而Happy Baby Organics 果蓉則最多含495粒微塑膠。每包Gerber產品可能含有超過5,000粒微塑膠，而每包Happy Baby Organics產品更是含有超過11,000粒微塑膠。

檢驗結果顯示，這些微塑膠可能與包裝內層使用的聚乙烯（polyethylene）有關。結果亦顯示這些包裝和食物中，都含有多種化學物質，Gerber的乳酪產品更是驗出一種有可能會干擾內分泌的化學物質。

綠色和平國際組織委託獨立實驗室檢驗雀巢旗下「Gerber」品牌的乳酪果蓉，以及達能旗下「Happy Baby Organics」品牌的水果蓉，發現兩款產品中的食物都含有微塑膠。（綠色和平國際）

塑膠包裝恐增加健康風險

綠色和平表示，這些產品可能會對嬰兒的健康構成嚴重影響。現時市場上大部分嬰兒食品都含塑膠包裝，家長難以避開這些產品，也未必能負擔或找到渠道購買非塑膠包裝的產品。

現時，越來越多研究開始留意，用塑膠包裝或容器儲存食物，可能會令人體攝入微塑膠和化學物質，可能會帶來危害。綠色和平亦提及，塑膠產量越高，人們接觸到塑膠的機會也越多。最終流入環境的塑膠會分解成微塑膠，在生態系統中散布，最後會沿食物鏈傳遞，並經由空氣、水和食物進入人體。

雀巢及達能就事件作出回應

雀巢就事件在官網發布回應，表示公司會嚴肅看待有關疑慮，持續留意微塑膠相關的科學研究和監管指引，同時強調產品符合食品安全標準及法規，在生產過程當中都嚴格挑選和管理包裝物料。

達能則向傳媒表示，Happy Baby按照嚴格的品質及食品安全標準生產，符合品質及安全規定，同時也質疑綠色和平這項研究的方法存在缺陷。