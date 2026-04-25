綠色和平 | 香港再生能源豈能「原地踏步」？

來稿作者：楊潔荔



中東戰火自2月至今仍未平息，為應對供應短缺及價格上漲，各國政府各出奇謀，採取多項節能措施，更加大力度發展可再生能源，務求擺脫對化石燃料的過度依賴。儘管香港暫時未出現「缺油」、「缺電」的情況，但「能源轉型」不僅能長遠避免民眾再受能源危機影響，亦可兌現政府在《氣候行動藍圖2050》（下稱《藍圖》）的承諾：2035年或以前，發展本地可再生能源至 7.5%-10%，並在2050年提升至15%。不過，事與願違，特區政府現時的可再生能源目標及進度，可謂停滯不前。



機電工程署報告《香港能源最終用途數據2025》顯示，現時可再生能源僅佔發電組合 1%，距離7.5%-10%的目標仍有不少距離。翻查《藍圖》，政府曾就發展太陽能（佔1-2%）及風能（佔3.5%-4%）列出多個項目。但五年過去，這些項目的進展未如人意。

太陽能發展未如人意

太陽能方面，以水塘浮動太陽能發電系統為例，水務署早於2017年展開研究，《藍圖》更指會於船灣淡水湖興建超過100兆瓦的大型浮動太陽能發電系統。局方曾評估全港17個水塘只用一成面積來安裝約240公頃太陽能板，每年已可生產2.5億度電。

除了數個水塘安裝小型系統作先導計劃外，近年鮮見新項目落成，亦未見局方有具體安裝時間表。明明有大量空間可供利用，惜政府未有善用，不了了之。另外，「上網電價」計劃，政府宣佈未必會在2033年結束後延續。取消補貼後，如何吸引各界繼續投入參與，亦未知政府安排。

眾多新項目停滯不前

風能亦不能倖免。「兩電」計劃已久的離岸風力發電場，亦獲環境局納入《藍圖》當中，稱將考慮重啟。惟至2023年，環境局指由於發電成本及造價仍過高，認為並非最佳時候和選擇興建風力發電場，最終將計劃擱置，未被納入兩電2024至2028年五年發展計劃。

會否重啟、何時重啟，亦未可知。眾多項目如是，不是被擱置，就是面臨中止，政府有甚麼計劃持續推動可再生能源發展，尚為未知之數。政府更時常以發電成本貴、香港土地不足為由，稱香港可再生能源「潛力有限」。但事實又是否如此？

香港能源轉型大有可為

發電成本高昂，曾經是可再生能源發展的一大痛點。但時移世易，技術提升已大大降低其成本，甚至比化石燃料更便宜。據世界銀行及經合組織（OECD）資料顯示：太陽能成本大跌 90%，陸上風能下降 70%，電池儲能技術的成本跌幅更高達 93%。

陽光、風力無需成本，用之不盡。相較之下，化石燃料價格不菲，更不時受地緣政治影響而出現價格波動。據國際可再生能源機構（IRENA）研究顯示，2024年全球超過 90% 新建成的可再生能源項目，比任何化石燃料方案更具成本效益。

藍圖檢視在即須急起直追

成本下降固然是利好因素，但更關鍵的是香港本身都有優厚條件發展可再生能源。香港全年皆接收太陽輻射，具備良好的全年日照量，甚至比東京及倫敦為多。儘管香港面積不大，但若可善加利用不同空間，如水塘、天台，仍然能提供可觀的可再生能源供應。理工大學有關香港太陽能發電潛力的研究指，香港有23.3萬幢樓宇適合於天台安裝太陽能發電板，每年發電量可達 46.7 億度電，約佔全港用電量 10%。

放眼國際，發展可再生能源、建立韌性已成為各地政府當務之急。香港必須加快步伐，急起直追。香港具有潛力發展可再生能源，《藍圖》五年一次檢視在即，政府應把握時機，善用本地優勢，訂立具體明確能源轉型路線圖，協助香港盡快達致碳中和，保障環境、社會及民生發展。

作者楊潔荔是綠色和平項目主任。



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