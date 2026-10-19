樂施會50周年辦貧富宴逾200人參與　藉體驗資源不均反思社會不公

10月17日為國際滅貧日，香港樂施會舉行50周年慶典，以「世界在變，無窮信念不變」為主題，回顧半世紀以來的扶貧歷程，並邀請政商民各界夥伴聚首一堂。同場更舉辦50周年特別版「樂施貧富宴」，吸引逾200名公眾及支持者參與，透過體驗式餐膳反思全球貧窮與資源分配不均等議題。



10月17日為國際滅貧日，香港樂施會舉行50周年慶典，以「世界在變，無窮信念不變」為主題。（香港樂施會提供）

10月17日為國際滅貧日，香港樂施會舉行50周年慶典，以「世界在變，無窮信念不變」為主題。（香港樂施會提供）

聚會典禮上，樂施會董事會主席Wayne Porritt、總裁鄧智輝、創會成員之一David Hodson及重要貢獻者Anne Hodson、高級顧問陳智思、樂施大使黃浩然，以及愛心夥伴New Beauty慈善業務經理劉沛傑等一同主禮。眾人現場拼湊七巧板，象徵匯聚不同同行者的力量與願景，攜手共建「無窮世界」。

樂施會董事會主席Wayne Porritt致辭時指，自己親身見證樂施會如何將每一分捐款轉化為改善貧窮社群的實際成果。總裁鄧智輝則表示，樂施會50年的歷程證明改變從非單靠個人完成，全賴各界支持，令樂施會在香港、內地以至全球的扶貧工作，為無數社群帶來持久而深遠的影響。

今日（17日）適逢國際滅貧日，香港樂施會舉行50周年慶典，以「世界在變，無窮信念不變」為主題。（香港樂施會提供）

樂施會高級顧問陳智思於分享時提到，自己與樂施會的淵源始於1993年的「樂施毅行者」。他鼓勵社會各界攜手合作扶貧，並強調「要是每個人都不行出第一步，便無法實現無窮世界。」

樂施會高級顧問陳智思於分享時，鼓勵社會各界攜手合作扶貧，並強調「要是每個人都不行出第一步，便無法實現無窮世界」。（香港樂施會提供）

樂施大使黃浩然表示，幫助他人可由日常生活小事做起，集結大眾力量推動改變。他透露將會出戰今年11月21日舉行的樂施毅行者20公里項目，為扶貧工作籌款。此外，黃浩然今日亦特別帶同太太及兩名兒子一同參加「樂施貧富宴」，希望讓下一代親身體會貧窮與資源不均的現況。

樂施大使黃浩然表示，幫助他人可由日常生活小事做起，集結大眾力量推動改變。（香港樂施會提供）

黃浩然帶同太太及兩名兒子一同參加「樂施貧富宴」，希望讓下一代親身體會貧窮與資源不均的現況。（香港樂施會提供）

下午舉行的兩場50周年特別版「樂施貧富宴」反應熱烈，吸引超過200人參加。參加者透過隨機抽籤分配不同角色，藉互動遊戲體驗與餐膳，切身感受全球資源分配不均的情形，從而反思糧食保障、貧窮及社會公平等議題。有參加者表示，活動富有教育意義，能讓自己從日常生活中重新思考貧窮與不平等對不同群體的影響。

香港樂施會表示，衷心感謝各界半世紀以來的支持，未來將繼續攜手推動扶貧發展、人道救援及政策倡議，共建更公平的無窮世界。