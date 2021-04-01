安老集團推首個認知障礙主題院舍　設特大日曆時鐘、離床警報器

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-04-01 20:37

香港的安老院舍繁多，但大部分沒有針對性設施或服務。去年有安老集團就認知障礙長者需要，推出一個以認知障礙為主題的院舍「松齡樂軒」，內設不同的環境提示，如換上特大日曆及時鐘，以及加設鮮艷顏色裝飾配套，希望改善患者精神混亂及善忘問題。此外，院舍房間內亦增設離床警報器，當系統偵測到使用者有任何潛在危險，便會觸發警報，幫助長者減低跌倒風險。

患上認知障礙的長者入住安老院舍，未必能獲得針對性的照顧。松齡護老集團去年推出首個以認知障礙主題的安老院舍「松齡樂軒」，盼能進一步照顧患有不同程度認知障礙的長者。上月院舍完成改善工程，所有項目均由「認知障礙訓練」跨專業團隊主理。

團隊研究利用「現實導向」（Reality Orientation），透過加設不同的環境提示，例如院內的房間換上特大日曆及時鐘，時鐘用上大鐘面、大數字及高顏色對比，讓視力較弱院友更容易看到時間，讓認知障礙患者重新學習掌握時、地、人等重要資訊，藉此改善精神混亂及善忘問題，有助減少各種行為問題及適應院舍生活。由於患者容易出現空間認知障礙，改裝後的院舍房間加設鮮艷裝飾及配套，希望提供適當的顏色刺激，引起他們注意，減低空間混亂情況。地板上亦加上不少特大標示，協助他們更易找到所需地點；而枱面則加設手杖支撐架，避免長者撿拾手杖時倒地的機會。

院舍房間內亦增設離床警報器，當系統偵測到使用者有任何潛在危險，便會觸發警報，職員接獲通知便會趕到現場提供協助，減低長者跌倒風險。而洗手間的門檻反光位置加入了防水貼，地面亦施上防滑液，再配合全方位設置防滑扶手，確保長者隨時隨地能捉緊扶手，安全地如廁和沐浴。洗手間內的座廁板、扶手、紙巾架及沐浴椅亦更換成鮮艷顏色，方便長者辨認。

團隊將各種認知訓練玩具設置在院舍大廳的走廊牆身上，包括敲擊樂器、觸感遊戲、記憶力測試、顏色辨認及手眼協調裝置，讓長者可主動鍛鍊腦筋與訓練認知能力，減慢退化進程；大廳亦會不斷播放長者熟悉的音樂，除了減輕他們的焦慮感，亦可中和周邊聲音，降低誘發行為問題的機會。

為免患者自行離開院舍，團隊亦引入智能防遊走系統及高端面容識別科技，升降機門與部分木門亦加強偽裝，木門也安裝了警鐘，以防長者走失。