機構推腦退化玩具圖書館　助「腦玩童」緩減認知障礙症病情

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-03-09 20:29

認知障礙症長者除了需要適切的治療外，也要配合不同的訓練，延緩老化的程度。但大多長者對前住長者服務中心使用服務感到抗拒，認為中心服務只是供情況嚴重的人的使用。香港路德會社會服務處設立「腦玩童俱樂部」，讓一眾長者寓訓練於遊戲，助他們接受前往長者中心享用服務，藉以預防認知障礙症及緩減病情。

香港路德會社會服務處在2013年設立「腦玩童俱樂部—預防長者腦退化玩具圖書館」。現時已為23間機構成立腦玩童俱樂部，服務超過6萬人次。腦玩童俱樂部提供十種不同類型玩具，如集中及反應、棋盤及卡牌遊戲、創意及建造能力、電子產品、數理概念及邏輯思考、配對、拼圖、記憶、運動及平衡技能和視覺及空間感知能力，並因應不同情況供輕度和中度腦退化症長者遊玩。機構在採購玩具時，會以切合使用者的實際能力及需要作為準則，亦會先找經過訓練的長者指導員試玩，評估是否適合長者。

腦玩童俱樂部提供十種不同類型玩具，如集中及反應、棋盤及卡牌遊戲、創意及建造能力、電子產品、數理概念及邏輯思考、配對、拼圖、記憶、運動及平衡技能和視覺及空間感知能力，並因應不同情況供輕度和中度腦退化症長者使用。（香港路德會社會服務處提供圖片）

參與計劃的76歲黃伯患有初期認知障礙症，與他同住的女兒黃小姐表示，過往父親常留在家中睡覺，對身邊事物都不感興趣，前往長者中心更是抗拒，認為是病情較嚴重的人才需要使用。經黃小姐游說下，黃伯參與了腦玩童俱樂部計劃。「由爸爸一開始唔願意去，到依家一見夠鐘就會着好衫等我帶佢去。就算係依家疫情，喺屋企用zoom去玩，佢都會執返正，坐定定準備」。

參與腦玩童俱樂部計劃，黃伯較願意前往長者中心，「感覺爸爸比之前開心咗，同發現原來佢可以好專心同有能力去做好多嘢」。在參與一段時間後，黃小姐亦發現，父親的記憶開始轉好，說話更有條理。「12月嗰陣，阿媽入咗醫院，佢會識同我講阿媽去咗邊間醫院同問佢幾時返到嚟，而唔係問我佢去咗邊」。

香港路德會社會服務處院舍組職業治療師李卓瑤姑娘表示，腦玩童俱樂部計劃具趣味性，能給予長者動力，讓他們踏出第一步去嘗試訓練和體驗長者中心服務，繼而慢慢接受其他服務。（香港路德會社會服務處提供圖片）

香港路德會社會服務處院舍組職業治療師李卓瑤姑娘表示，腦玩童俱樂部計劃具趣味性，以不同類型玩具吸引長者，能給予他們一個動力，讓他們踏出第一步嘗試訓練和體驗長者中心服務，繼而慢慢接受其他服務。計劃以小組形式進行，她指長者較喜歡群體活動，能把他們以往被動的角色轉化為主動，透過安排適合玩具予他們，亦能讓長者從遊戲中得到成功感，藉此保持與其他長者的互動。