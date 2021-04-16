昔日何東家族發迹地 古洞土地廟遭強拆　信眾：政府眼中容不下

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-04-16 21:01

古洞一帶因新界東北發展計劃而為人熟悉，其實有不少村落仍保留着豐富的歷史文化，當中如「煙寮區」便是昔日何東家族為種煙草的員工興建宿舍而得名，而該區有一個佔地數十呎的土地廟，早於煙寮區出現前已存在，獲信眾定期拜祭，早前更有數百名善信自資捐錢修葺，惟上周土地廟卻被地政署職員以非法佔用官地為由，利用吊臂車強行拆走，令村民十分不滿，直言港府眼中連一座小古廟也容不下。

善信一邊美化寺廟 政府另一邊強拆

村民鄒先生透露，坊間關於煙寮的歷史不多，而在該處倚着一棵苦楝樹下而興建的土地廟，過去6、70年來一直是村民、善信拜祭土地公的地方，自新單車徑開通以來，更多了不少外來人士參拜。鄒先生指，早前在善信捐助之下，他們為古洞煙寮土地廟進行修葺，並，專程從台灣訂製組件，希望在舉辦「古洞煙寮土地廟安神進火慶典」活動前夕，為幫廟內多年的土地公「搞靚個屋企」。

他表示，上月8日廟外已貼出一個通告，指新東寮屋清拆部門接獲有人投訴指該官地建有非法構築物，要求聯絡部門人員處理，當時村民不以為然，其後同月17日再貼第二張通告，之後情況急轉直下，政府人員上月26日派人圍封，地上噴上漆字「待拆」，至本月8日出動吊臂車剷走該寺廟，將整座佔地40多呎的廟宇連根拔起。

鄒先生質疑，政府部門處理手法一向官僚，其他清拆新界屋宇僭建物或其他非法構建物歎慢板，唯獨拆古洞廟特事特辦：「先貼一張紙圍封，好短時間就要我哋搬廟，咁短時間搬屋都難啦，何況搬廟，乜政府做嘢咁有效率㗎咩？」他批評在欠缺了解、諮詢和溝通之下，為何急於「一嘢就拆咗佢」。

他認為，外間或以為一班村民在新界東北發展的敏感時期修廟，是想「趁機屈錢」，但他重申，善信和村民的訴求從來都只是「要個地方拜神」，強調不是要「搞大件事」，「個個人拜神想祈求嘅嘢唔同，作為一間廟當然希望可以喺原址繼續保留。」

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煙寮為何東家族安置煙草部員工而得名

網上亦對今次事件有不少迴響，Facebook專頁「墳場新聞」日前（14日）發文指，土地公廟往往是街坊鄉里籌措維持的信仰中心，而據文獻所載，早在何東家族於上水種煙草時，古洞煙寮土地公廟已經存在，證明古洞居民對土地公信仰十分悠久，批評一班「城市管理人」沒有尊重地方信仰。

地政總署發言人回覆查詢時表示，新界東(二)寮屋管制辦事處於本年3月初接獲投訴，指上水古洞近EA2146燈柱的政府土地上有非法構築物，根據2014年進行的凍結登記紀錄，寮管處人員早前視察時，發現所查詢的土地廟及現場一石碑屬政府土地上的違例構築物，處方遂於3月17日根據《土地(雜項條文)條例》(第28章)第6(1)條張貼通告，要求佔用人於3月24日前停止不合法佔用政府土地。發言人續指，處方人員於3月26日再視察發現該土地仍然被佔用，故採取執管行動並於4月8日移除該土地廟及石碑。