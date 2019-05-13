【圍村哭嫁】向親友辭行　新郎是愁人　歌詞泣訴對女性待遇不公

香港哭嫁傳統可追溯至明朝，至上世紀七、八十年代漸趨沒落。明朝文獻《廣東通志》記載，農家人嫁女，村內婦女會聚起來唱歌道別，以哭嫁歌訴說出嫁前的離愁別緒，特色是「詞不必雅，然情必極至」。 攝影：歐嘉樂

華若壁的著作《鄉土香港︰新界的政治、性別及禮儀》（下稱：《鄉》），記載本地圍村的哭嫁文化。其中在元朗廈村，新娘嫁入夫家前三天開始，就會於娘家隱密的地方，如前廳的閣樓，跟女性朋友唱起以前在女仔屋學習的哭嫁歌。

這些哀歌是沒有伴奏的獨唱，所以哭嫁歌都是同一個調子，沒有固定篇幅。 《鄉土香港︰新界的政治、性別及禮儀》

據《鄉》，結婚儀式的第一天早上，新娘母親會帶寢具、杯子等用具到男家，她們均會小心保存，避免帶厄運到男家。

唱別離人 痛罵愁人

於1950年嫁到粉嶺龍躍到的廖金蘭憶述，出嫁時跟姐妹、親戚唱不同的歌曲告別；《鄉》中所描述哭嫁歌除了用以道別外，還是新娘對男家斥責及批評，例如歌詞上的「愁人」則指新郎及他的家人：

蠄蟧曱甴隨籬網/ 愁人開口你擔當

閻王受保護/家庭遭拆散/田土被夷平/庵堂遭拆毀

華若壁認為，新娘在哭嫁的儀式下歌唱，能夠讓她置身在一個受保護的空間，訴說平常不能表達的情感，這亦反映女性在社會上一直所承受的矛盾和壓力。「在一個追求婦德的世界，婦女要照顧公公婆婆，這即代表她們得忽視自己父母；為了婚後所建立的新關係，婦女要放棄女兒家的情誼。」

Teresa 早於2013年由倫敦回港，繼而遇到明愛龍躍頭社區發展計劃的社工，並協助紀錄村內的哭嫁文化。

為新郎帶來好運

《鄉》提到，圍村婦女唱哭嫁歌的其中一個作用，是為新郎帶來好運——新娘跟過去告別，同時意味擺脫了以往的厄運，在進入夫家門前得以潔淨。金蓮憶起，新娘入門前，需要將男家及女家的時晨八字放進米缸等三天，期間家中若有人吵架，雞、豬等牲口死亡，還有打碎碗碟的話，婚事就隨即告吹。

義工Teresa 於過去五年一直翻查歷史資料，協助紀錄哭嫁歌。聽到金蘭、金蓮或其他婆婆以往的出以嫁故事，她認為女性在傳統婚嫁的角色被動，「女仔嫁進去男家，會被視為勞動力，亦會被視為是否吉祥——若嫁入門後家宅興旺就是好腳頭，否則就會遭人說三道四。」

哭嫁的沒落

華若壁的研究指，哭嫁文化大約於1960年代已停止。其中一個原因是圍村的家庭都住進寬大的樓房，女仔屋的需要減少，而哭嫁歌隨著女仔屋消失，以及懂唱哭嫁歌的人愈來愈少，哭嫁文化就逐漸失傳。明愛龍躍頭社區發展計劃社工莊慧琪稱，現時大約有七位圍村婆婆是核心成員，協助他們紀錄哭嫁歌及了解當中的文化，但過程中有婆婆離世，讓他們深感哭嫁文化將隨著婆婆的離去而消失，「這些婆婆是『活字典』，保存哭嫁歌等同保存她們的聲音，讓後人知道她們以往所遇到的不公平對待。」