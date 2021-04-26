首個社區綜合糖尿病服務站下月啟用　惠及將軍澳10萬患者及照顧者

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-04-26 14:39

本港的糖尿病患者人數達70萬，平均發病年齡為45歲。疫情下，糖尿病除了增加感染新冠肺炎後的死亡風險，亦會影響新冠肺炎疫苗接種，及早作出診斷有助減低引發併發症的機會。有關注糖尿病患者的團體撥款予教育機構，在將軍澳設立糖尿病服務站，屬全港首個跨專業、預防、檢測及治療的社區綜合糖尿病服務站，並將於5月中投入服務，料可惠及當區逾10萬名有機會患上或已經患上糖尿病的患者及其照顧者。

明專獅子會糖尿病服務站4月24日舉行開幕典禮，由籌委會主席蔡小平先生（左）、國際獅子總會中國港澳三0三區總監梁禮賢醫生（左三）、明愛專上學院校長麥建華博士（右三）、國際獅子總會前會長譚榮根先生（左二）、明愛專上學院健康科學院院長陳磊石教授（右二）及明愛專上學院健康科學院副院長馮慕至博士（右）一同主持。

糖尿病為本港主要的慢性疾病之一，一直致力推動糖尿病患者服務的國際獅子總會中國港澳303區（獅子會）早前透過其60周年的籌款活動，撥捐139萬元予明愛專上學院，於將軍澳共同設立「明專獅子會糖尿病服務站」，屬全港首個跨專業、預防、檢測及治療的社區綜合糖尿病服務站，提供篩查、醫療諮詢、患者及照顧者支援、教育及研究五大服務，透過及早診斷並有效控制病情，降低與糖尿病相關的發病率、死亡率及併發症，提高大眾對糖尿病的意識。明專獅子會糖尿病服務站於4月24日舉行開幕典禮，由籌委會主席蔡小平，以及一眾國際獅子總會及明愛專上學院代表一同主持，並由一眾捐款者包括獅子會屬會代表及會員見證，標誌着糖尿病服務站正式揭幕的里程碑，並將於5月中投入服務。

已患上糖尿病逾30年的糖尿病患者沈鉅萬表示，多年來只用藥物控制病情，直至近年才接觸到糖尿病支援服務，由營養師及護士等專業人士提供飲食、運動、用藥習慣等建議，以約一年多的時間，體重由175磅減至129磅，因此認為服務站能提供相類似的諮詢及支援服務，對患者有莫大裨益，提升生活質素。

明專獅子會糖尿病服務站設於明愛專上學院將軍澳調景嶺校園，面積約100平方米，駐有藥劑師、營養師、物理治療師及護士，備有神經感覺定量測試儀、都卜勒流量計、眼底照相機等醫院級儀器，為糖尿病高危人士、病人及其照顧者提供五大服務，包括糖尿病前期篩查、糖尿病併發症篩查等服務、醫療諮詢服務、患者及照顧者支援服務、健康教育及研究。糖尿病服務站目標服務鄰近西貢區及觀塘區共約110萬人口，預計可惠及當區逾10萬名有機會患上或已經患上糖尿病的患者及其照顧者，同時亦歡迎港九各區的糖尿病病人及其照顧者使用。

國際獅子總會中國港澳303區總監梁禮賢醫生在典禮上表示，「明專獅子會糖尿病服務站是獅子會60周年的地標項目之一，在疫情下開幕別具意義，深化獅子會一直關注的糖尿病服務，為東九龍甚至全港的糖尿病高危人士、患者及其照顧者帶來實質幫助，同時希望透過教育工作讓大眾重視糖尿病的影響，作出改變以保障健康。」

明愛專上學院校長麥解華博士則對服務站之開幕感到高興，「將抱持着啟發大眾自我管理健康的使命，並與明專健康科學院營運的聖方濟各藥房互相補足，為患者及其照顧者提供藥物諮詢服務。除研究外，服務站亦會為明專修讀護理學、物理治療學及配藥課程的同學提供學習及實踐『以愛服務，締造希望』的明愛精神的社會服務機會。」