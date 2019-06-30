黃大仙康健中心選址鑽石山第一期公屋　 優先處理高血壓、糖尿病

政府近年為加強基層醫療服務，繼葵青設立全港首間地區康健中心，黃大仙亦於鑽石山第一期公共房屋發展中設立康健中心，招標非公營機構營運，並建立鄰近私營基層醫療服務網絡，提升社區「預防勝於治療」的意識，減低基層對醫院服務的依賴和負擔。鑑於黃大仙區人口中「曾吸煙」及「偶爾及經常飲酒」 的比率高於全港，該中心將優先處理高血壓、糖尿病和肥胖等健康問題，有關服務將獲政府資助和補貼。

行政長官在 2017 及 2018 年的《施政報告》公布，政府將在全港各區設立康健中心，全港首間地區康健中心設立於葵涌九龍貿易中心，由葵青區議會副主席周奕希執掌的「葵青安全社區及健康城市協會」成功中標，預計於今年9月底投入運作。

據食環局向黃大仙區議會提交的文件，繼葵青區後，黃大仙區將成為第二批設立康健中心。政府擬在2020/2021 年度落成的鑽石山第一期公共房屋發展項目中設立黃大仙地區康健中心，料預計可在發展項目落成後1年內啟用。

鑽石山第一期公共房屋發展項目位置。（黃大仙區議會文件）

黃大仙地區康健中心將參考葵青先例模式，以招標物色非公營機構營運中心，並於黃大仙及鄰近區內建立私營基層醫療服務網絡，以醫社合作、公私營協作及地區為本為原則，提供健康推廣、健康評估、慢性疾病管理及社區復康等服務 ，鼓勵市民建立健康生活模式，預防疾病，及早識別健康問題， 妥善管理慢性疾病及增加自我照顧的能力，減少醫院的依賴。

黃大仙區將成為第二批設立康健中心的地區。（資料圖片）

除了營運主中心，康健中心營運者須按要求黃大仙分區於經營四個附屬中心、聘請核心團隊，亦要與社區內的非政府機構合作，以加強地區支援網絡。政府將向營運者支付服務費，並就網絡服務提供者所提供的服務給予補貼，資助市民接受服務。

黃大仙區的健康風險因素。（黃大仙區議會文件）

文件中又指出黃大仙街坊的健康狀況稱，根據「愛 +人」計劃(2011至2014年)，黃大仙和全港的首四位最普遍的慢性疾病分別為肥胖和 過重 、高血壓、糖尿病和骨骼肌肉疾病。不過，鑑於就健康風險因素而言，黃大仙人口中「曾吸煙」及「偶爾及 經常飲酒」 的比率高於全港整體人口，會優先處理以高血壓、糖尿病、肥胖 ／ 過重 、跌倒風險及健康風險最問題，如吸煙、飲酒等。

另外，消息指，位於旺角、灣仔、大埔及深水埗的康健中心選址亦已經落實，分別是前旺角街市、加路連山道前機電署總部、大埔安邦路空置游泳池及深水埗石硤尾公屋第六期重建用地。其中位於深水埗康健中心最快下年展開招標。