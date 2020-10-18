將軍澳設首個社區綜合糖尿病服務站　料明年4月投入服務

目前本港糖尿病患者人數達70萬之多，佔總人口近十分之一。加上近半年疫情肆虐，免疫系統受影響的糖尿病患者，一旦感染新冠肺炎更會增加死亡風險。國際獅子總會中國港澳3O3區（獅子會）與明愛專上學院合作，於將軍澳共同設立「明專獅子會糖尿病服務站」，並於昨日（17日）由國際獅子總會中國港澳三O三區總監梁禮賢醫生及明愛專上學院校長麥建華博士一同簽訂「合作備忘錄」，正式展開合作。

獅子會與明愛專上學院達成旗艦合作，於將軍澳共同設立「明專獅子會糖尿病服務站」。國際獅子總會中國港澳三O三區總監梁禮賢醫生（左）及明愛專上學院校長麥建華博士（右）一同簽訂「合作備忘錄」，正式展開合作。（獅子會提供圖片）

獅子會指，糖尿病服務一向直是其重點服務範疇之一，獅子會藉着今年創會60周年，舉辦籌款活動，撥捐約139萬港元予明愛專上學院，設立「明專獅子會糖尿病服務站」。獅子會總監梁禮賢醫生表示，「是次計劃是2020/21年度303區獅子會首個地標項目，希望藉此深化我們的服務，冀計劃可以造福東九龍糖尿病患者及其照顧者」。服務站旨在向糖尿病高危人士、病人及其照顧者提供五大服務，包括篩查服務、醫療諮詢服務、患者及照顧者支援服務、教育服務及外展服務。服務站料明年4月可投入服務，是全港首個跨專業、預防、檢測及治療的社區綜合糖尿病服務站，透過及早介入及有效控制，達致有效降低與糖尿病相關的發病率、死亡率及併發症。

獅子會將透過一系列60周年的籌款活動，包括公開發售足金六十周年紀念章等，撥捐約139萬港元予明愛專上學院設立「明專獅子會糖尿病服務站」。（獅子會提供圖片）

明專獅子會糖尿病服務站設於將軍澳，面積約100平方米，鄰近的西貢區及觀塘區共約110萬人口將成為計劃的主要服務及宣傳對象，港九各區的糖尿病患者及其照顧者亦歡迎使用。明愛專上臬院校長麥建華博士指，「服務站地點鄰近調景嶺港鐵站，非常適合進行糖尿病篩查及教育工作。校方亦會派出超過1,000個學生不同程度參與服務及支援，並設照顧者服務支援中心，提供專業諮詢，提高大眾預防糖尿病的意識」。計劃目標人口中的116,920人、即10%有機會或已患上糖尿病，約46,768名糖尿病患者會受到糖尿病併發症及有關發病率及死亡率困擾，如可及早發現及得以受控，可管理及預防其併發症，糖尿病患者皆可過着有質素的生活。