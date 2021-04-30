觀塘重建．二｜13檔流動小販未獲安置　檔主嘆：搬到哪裏都被趕走

撰文： 曾鳳婷 蔡正邦 最後更新日期： 2021-04-30 10:00

隨着觀塘重建計劃項目第四、五發展區準備進行工程，區內街頭小販和小店大多已搬遷或獲得安置。但位於裕民坊舊巴士站附近的小販卻前路茫茫，因應重建工程，他們需於6月搬離原址，有檔主十分徬徨，直言「搬到哪裏都會被趕走」，失去生存機會。有關注團體表示，政府部門早年曾提出協助安排受影響的檔主獲得一個永久位置，惟現時搬離在即，承諾卻未有兌現。

13檔小販位於觀塘裕民坊舊巴士站附近，以售賣時裝、內衣、手袋和玉器為主。他們早年在輔仁街擺檔，後來因應觀塘發展而一度搬遷，至2014年，和政府部門協調下再搬到現址，擺檔至今。4月初，裕民商場正式開放，地面的小巴和巴士站亦隨之搬到商場下，附近開始「圍板圍城」，周邊的清拆工作即將開始，但小販的去向卻未有安排。

售賣童裝三十多年、現年67歲的戴太早年在輔仁街擺檔，搬到舊巴士站附近後，每天早上7時便會開檔。她指觀塘重建將巴士站搬遷後，生意大跌一半，只有在早上上班繁忙時間附近才略有人流，10時後便會變得疏落。對於即將因重建工程需要再搬遷，戴太直言感到徬徨，雖然13檔小販均持有流動小販牌照，理應可以另覓新位擺檔，但她指出，現實環境卻並非如此，「未擺落，（食環）已經要趕你走，要你流動，周圍走，根本冇地方可以畀你擺！」

「要搬又唔知可以搬去邊，又怕唔知幾時封，啲貨都唔知可以點處理」。 流動小販戴太

戴太慨嘆難以另覓新處營業，希望一眾小販能獲准原區安置，或搬到新裕民市集繼續擺檔。 （蔡正邦攝）

戴太擔心即使找到位置搬遷，亦未能確保有客源。她指小販大多做熟客生意，長時間在一個地方定點才可儲客，「如果拎住架車（流動車），周圍走，有邊個會嚟買嘢？」戴太同時感到提心吊膽，「要搬又不知道可以搬去邊，又怕唔知幾時封，啲貨都唔知可以點處理」。她希望得到一眾小販能獲准原區安置，或搬到新裕民市集繼續擺檔。

已當小販近40年、售賣牛仔褲的梁先生則對搬離現址感到前路茫茫，坦言只能見步行步。梁先生指，現址因巴士站搬遷，人流變少，生意大受影響。他表示收到消息指檔位只能擺至6月，大感無奈，「依家呢度每個檔主都年過60，希望可以有個位置安置，,起碼安定咗先，唔使睇天氣日曬雨淋」。他又透露，雖然搬離在即，但從沒有政府人員和他們討論日後去向。

已當小販近40年、售賣牛仔褲的梁先生則對搬離現址感到前路茫茫，坦言只能見步行步。（蔡正邦攝）

街坊稱流動小販是香港獨有特色

客人張太對小販將要遷離感到可惜，認為小販有存在價值，「佢哋比較平，同老實，啲衫嘅質地都唔錯」。張太指他們在這個位置已經營多年，與街坊留下不少難忘回憶，明言若日後他們還在附近經營，會繼續光顧。她認為流動小販是香港獨有特色，「好似以前喺中環有啲大排檔，可以食嘢，又開夜市，我覺得對香港嘅旅遊業幫助很多，又可以提供多一個選擇」。

客人張太對小販將要遷離感到可惜，認為小販有存在價值。（蔡正邦攝）

一直關注小販情況的活在觀塘負責人馮炳德稱，預計6月當局會完全圍封該地範圍進行工程，但政府卻一直沒有新的安排給流動小販，僅促他們另覓新地。他指理論上流動牌照確實可以流動，但要小販自行找到一個合適位置絕對有困難。早年食環署和市建局曾暫淮小販在舊區範圍經營，時任官員亦曾承諾會協助小販另覓經營位置，但現時卻音訊全無。

活在觀塘負責人馮炳德稱食環署和市建局曾暫淮小販在舊區範圍經營，時任官員亦曾承諾會協助小販另覓位置，但現時卻沒有下文。（蔡正邦攝）

馮炳德過往曾向政府部門建議在新商場周邊的閒置空間暫淮小販擺檔，「因為佢哋都只係擺檔幾個鐘，朝早7點，12點左右就會收，其實大家可以協調到，但需要部門願意幫佢哋解決問題」。他又認為小販每一次因應重建搬遷，都對他們的生計造成影響，故政府不能推卸責任，應盡快提供安置安排。

馮炳德認為小販每一次因應重建搬遷，都對他們的生計造成影響，故政府不能推卸責任，應盡快提供安置安排。（蔡正邦攝）

他又指出，小販行業雖然日漸式微，但在社區上擔當重要的角色，見證整個社區的成長，不應輕易消失，「當街坊見到佢哋可以喺原先位置經營，會覺得社區網絡冇被瓦解」。而維持社區網絡正正是市建局進行重建工作時的核心價值，認為局方有責任保留這種文化。

食環署：小販可在港島及九龍各區擺賣

就13檔未獲安置的小販問題，食物環境衞生署回覆指，根據《小販規例》，沒有編配固定攤位的流動小販牌照持有人，在不阻塞通道的情況下，可以在其牌照訂明的地區以流動形式販賣。持牌流動小販須確保其在營業過程中所使用的攤檔或其他設備不致對車輛交通或行人的自由流動造成妨礙或干擾，否則便屬違法。

對於慣常在觀塘區擺賣的持牌流動小販，署方表示他們可在市區即港島及九龍各區擺賣。就持牌流動小販違規，署方則指在一般情況下，小販事務隊會向造成街道阻礙的小販先發出口頭警告。如口頭警告無效，人員會按正常程序採取執法行動。根據記錄，2020年4月至今年3月，署方就阻街及其他違例事項向持牌流動小販共作出逾800宗檢控，強調會繼續密切監察有關地點的情況，就持牌流動小販的販賣活動採取適當行動。市建局回覆查詢時則指出，持有食環署發出流動小販牌照的小販，將由食環署按其持牌流動小販政策處理。