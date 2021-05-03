撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-05-03 19:24

觀塘重建項目至今已14年，新商場裕民里亦在上月啟用，惟留守商戶與市建局仍未達成協議，造成一次又一次的清場。重建局採取逐個擊破方式，繼上月14日突擊收回巷仔舖位，釀成羅伯企圖跳樓以死控巿建局做法不公後，另一名留守商戶林先生獲通知最遲明日前交回舖位，否則派執達吏到來清場，關注團體希望市建局能在不違反以人為本的方針，妥善處理問題，以免再釀成悲劇。

現時觀塘裕民坊只有三戶仍然留守，檔主年齡由40歲至70歲不等，包括賣果汁的張太、賣皮具的許先生及售賣電子產品及服裝的林先生。據知，林先生在上星期收到第二次遷出通知，需要在七天內遷出舖位，意味林先生舖位將最遲明天前交回，料明（4日）將會有執達主任把他的舖位清場，其餘兩個留守檔主暫時未有收到進一步通知。

明天或會有清場行動

活在觀塘負責人馮炳德指，過往曾有政府人員到場量度林先生的舖位，惟當中計算舖位賠償時，並未有量度到店舖所有空間，只如覆讀機般提出兩年前賠償方案，即使林先生希望與巿建局有商有量，亦被局方代表拒絕，最終雙方態度越來越強硬，演變成今日各不相讓的局面，現時林先生情緒十分激動。表明今晚開始店舖通宵留守，馮希望不會釀成任何不愉快事件發生。他認為市建局應在發出第二次遷出通知後，和林先生坐下協議最終賠償方案，促局方妥善處理。

馮炳德表示，市建局應在發出第二次遷出通知後，需要和林先生最後談一次最終賠償方案，惟局方未有做到，促局方應妥善處理。（曾鳳婷攝）

馮炳德續指，市建局亦有向留守商戶提出回遷新商場中的裕民里繼續營業，惟當中仍存在不少問題。例如商戶由業主變租戶。尚未進場前便要需要支付一大筆裝修費及介乎10萬元至25萬元的留位費。雖然市建局會為回遷戶提供半年免租期、為期三年為他們提供相等巿值舖位一半的優惠租金及減半的管理費，但商戶能否在租金優惠期過後生存下來，目前仍然成疑。

裕民坊舊巴士站旁的13檔流動小販檔主未有安置

另外，位於裕民坊舊巴士站旁的13檔流動小販檔主，仍然要在舊區中掙扎求存。主要賣手袋和帽的小販玲姐表示，小販們過去30年一直在觀塘經營。他們已經歷過一次搬遷，由早年輔仁街擺檔（仁愛圍）移師到現址，但現時裕民坊重建在即，當局未有對他們作出任何新安置，擔心仿如孤魂般無處安放。

在過往的重建計劃中，13檔流動小販已歷過一次的搬遷，他們早年在輔仁街擺檔（仁愛圍），後因應當局安排下搬到現址。但現時，裕民坊重建在即，當局卻未有對他們作出任何安置。（曾鳳婷攝）

玲姐亦提到，原先在安置他們於現址時，時任觀塘區環境衞生總監和其他政府部門曾表示他們可「放心」在此處擺檔，並承諾日後需要搬遷會代為協助，但搬至現址後6年時間，從未有政府人員告知日後去向，甚至她們主動在向市建局提議在新商場周邊擺檔，局方也沒有回覆。玲姐慨嘆：「乜消息都冇，唔知想點。點都好，希望有個答覆。」

鐘錶匠冀盡快發牌

對於食環署早前回應流動小販可遷往其他地區繼續做生意，玲姐指檔主平均年齡超過60歲以上，要他們在區內流動擺檔，已經是個難題，加上擺街有機會被告阻街，不斷被食環署人員發告票，面對罰款難以生存，希望當局能在同區安置在一個固定位置擺檔。

在觀塘裕民坊工作超過20多年，但至今仍然未獲發工匠牌鐘錶匠佘生去向未明。佘生指，過往他因應重建工程，已兩度搬遷。而區議會在今年3月時曾在觀塘食物、 環境及衞生委員會中通過動議，協助佘生向食環爭取工匠牌照，要求食環署向他發牌，惟至今仍未有進展。據知裕民坊今年尾便會進行招標，以進行重建工程，屆時佘生會因受建築物條例下，不能在私人物業附近擺檔，故佘生希望食環能盡快發牌，使他能被安置在裕民市集內。

巿建局：無法滿足留守商戶要求

巿建局回應事件，指林先生佔用的構築物，最早是另一位高先生在大約 20 年前開始佔用，用作經營報紙檔。他直至數年前退休，才將構築物出租予林先生經營。市建局在 2018 年 9 月向他們二人發出搬遷方案，給予合適的津貼，翻查過去三年共27次以不同形式與林先生溝通，包括最近在上月23日及26日與林先生會面，詳細講解其個案的搬遷方案計算準則，儘量協商，再於27日以電話跟進，惟仍未能與林先生達成共識。

發言人稱，在特別搬遷方案既定框架下，已經盡力滿足林先生的要求，只是林先生仍然拒絕接受，當中林先生在沒有任何記錄或文件證明的支持下，要求加入其妻登記作為構築物的另一經營者，讓她可合資格獲發另一筆津貼，市建局實在無法滿足。

林先生又聲稱其舖面積最大，面對相鄰小巴站人流最多，而賠償卻最少，發言人指與事實不符。林先生構築物的面積，乃是三個餘下違例構築物中最小的，總面積只約5.6平方米；市建局亦有按照多項因素計算搬遷方案金額，向構築物用戶發出具體建議，做法持平並一視同仁，呼籲他在期限屆滿前接受搬遷方案。

至於餘下三個工匠的遷置，食環署因應其個別情況仍在處理中；如有需要，市建局可在協調方面提供協助。

另外，目前在觀塘市中心重建項目附近路旁擺賣的持牌流動小販，由食環署按其持牌流動小販政策處理。食環署准許流動小販在港九各區擺賣，在不阻塞通道的情況下，流動小販在路旁擺賣的地點、營業時間和攤檔面積，皆沒有限制，故他們並不受重建項目所影響而需作特別遷置安排。