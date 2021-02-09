成為院牧需修讀臨床牧關教育課程　申請檢證級別需「見board」

撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-02-09 15:56

院牧對於非教徒來說是一個陌生的名詞。傳統上西醫將治療部分集中在病人的身體上，後來有宗教背景的醫院留意到病人靈性部分的需要，開始有院牧的出現。「佢哋對於『點解係我有病？』、『點解會死？』、『點解有痛苦？』呢類問題好疑惑，我哋會去床邊同佢哋傾」，雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會院牧林偉廉以八個字概括院牧工作──全人醫治，身心社靈。

林偉廉牧師（左）與余偉剛牧師（右）大半生奉獻在院牧工作上。（呂凝敏攝）

林偉廉牧師與余偉剛牧師大半生奉獻在院牧工作上，照料過無數破碎的心靈。回想剛從神學院畢業的那天，二人原來有着不同際遇。余牧師起初在牧會工作，其後於加拿大的安老院擔任院牧，「好多人覺得我氹老人家氹得好開心，結果一做就做咗十年」。余牧師笑言當年亦曾被派往心臟科當院牧，不少醫學專有名詞令他感到困擾，「急都冇用，要累積經驗先可以喺唔同嘅field溝通到」。

回港後，他被派處理急症室的個案。他難忘一次有女婿與外父在急症室旁打架，需做「和事老」調停，「一般神學訓練都集中在學識上，例如要熟讀《聖經》，但去到實戰時，與人溝通嘅技巧份外重要」。

卧床長者接受牧師的洗禮祝福。（受訪者提供圖片）

27歲首次探訪癌症病人 難忘母親叮囑不能觸碰

「1987年係我喺神學院最後一年實習，當時被派到威爾斯醫院腫瘤科傳福音，我當年27歲，咁大個仔都冇乜機會入過醫院，就算阿公阿婆入院，父母都唔會帶我哋去探病，一見就喺殯儀館見。」林偉廉牧師當時需要探望一位喉癌病人，前一晚母親叮囑他千萬不能觸碰癌病病人，「佢話啲死風會傳去我哋度，令我都覺得有啲戰兢」。結果林牧師那天與該名喉癌病人以紙筆交談，發現病人也只是需要關心的普通人，「嗰日之後，自己突然有種火，希望繼續做落去」。

於是，林牧師畢業前修讀了臨床牧關教育課程，其後獲葛量洪醫院聘請他成為院牧，其間曾在教會做傳道人，也到過美國進修及於大學做教牧，至06年到東區醫院當院牧至今。林牧師當年那團火，一燒便是33年。「今日基督教的藝術，是要將基督的愛帶入社群」，來自俄國大文豪托爾斯泰的著作《藝術論》的這一句，一直影響着林牧師，「第一次接觸病人之後，就覺得有個使命要服侍佢哋」。

90年代院牧與醫護團隊模擬向家屬說出壞消息。（受訪者提供圖片）

臨床牧關教育（Clinical Pastoral Education，簡稱CPE）始於美國二十世紀初期，由Richard C. Cabot醫生構想。是一種在臨床環境中，並於督導下實踐牧養關顧的學習方法。

林偉廉牧師已達檢證院牧級別。（呂凝敏攝）

院牧分四級 可於院牧事工聯會註冊

林牧師指，要成為院牧，必須先修讀至少一個單元的CPE。而院牧事工聯會在2011年起建立註冊制度，如完成一個單元的CPE，便可註冊成為二級或輔助院牧，修畢兩個單元的CPE，便可註冊成為一級院牧，完成四個單元的CPE，可申請註冊成檢證院牧，「要寫文章，仲要好似見board咁，要通過面試先可以成為最高級嘅檢證院牧」。已達檢證院牧級別的林牧師表示，四個單元的CPE約400小時，如全職修讀歷時兩個半月左右，當中有一半時間是臨床訓練。目前全港只有5間機構開辦CPE課程，但二人指收生人數經常爆滿。

余牧師補充，目前全港約有160名受聘的全職基督教院牧，經聯會註冊的有120個，遍布多間醫院，如有教會背景的醫院人數會多一些。由於每間醫院的性質不同，故每次轉到另一間醫院工作都是挑戰，「唔係每間醫院都有急症室，有啲係療養性質，所以要邊做邊學」。雖然院牧並非經醫管局受聘，但局方已承認他們的專業水平等同專職醫護。