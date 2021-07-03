長沙灣宏昌工廈年半內清空　租戶批政府為建屋「撬起過萬人生計」

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-07-03 20:04

政府早前公布有關重建房屋委員會轄下工廠大廈作公營房屋用途的研究結果，並計劃清拆四座工廈改建公營房屋，最快可於2031年提供4,200伙，惟租戶在發展計劃中大受影響，當中長沙灣宏昌工廠大廈是其中一棟受清拆影響的工廈，有租戶日前在深水埗區議會中申訴，四幢廠廈中以宏昌樓齡最年輕，有租戶過去投入過百萬元買器材，一時間難以遷出另覓他處，直斥房委會「撬起過萬人生計。」

深水埗區議員鄒穎恒和袁海文日前深水埗區議會會議要求就拆遷長沙灣宏昌工廠大廈提出討論，質疑房委會強拆宏昌工廈，令租戶及受聘工人不知何去何從。他們要求有關當局提供完整的工廈清拆研究結果，向市民清楚交代拆卸理由，讓公眾掌握實況。他們又關心租戶的安置問題，認為除了安置租戶到兩幢未被納入清拆的工廈，局方需考慮宏昌租戶於深水埗區內會否還有其他工業用地供他們重操故業。他們也要求政府部門交待清拆宏昌的決定有否考慮及諮詢附近居⺠意願，以及深水埗區內未來15年的建屋計劃等。

租戶指投資過百萬元 重型機器難遷出有難度

宏昌的租戶代表曾先生在會議中表示，市面上私人工廈的結構很多時「石屎包冚晒」、只得窗口機位置可予吊機器入內，政府工廈卻非如此；他認為政府工廈可提供穩定的租金和環境，才會吸引到很多需用上重型機器的廠戶搬入、令租用率達97%；又指過去已有人投資了過百萬在「四廠」的大廈內，搬走對廠戶而言十分困難，「希望大家唔係從搬屋嘅角度去諗，因為搬廠嘅困難度比搬屋係超過十倍或以上。」

曾先生續指，宏昌在眾多工廈「最後生」，自其1984年落成後已再沒有新的政府工廈，而政府從未試過進行如此大型的清拆行動，希望能考慮到租戶的安置問題，「新工廈好多已經係商業模式，你去觀塘駱駝漆大廈行街，仲見唔見到有人燒緊銲？我做業主嘅都唔會租畀我。」他批評政府「打爛飯碗」、「撬起過萬人生計」，又指出「四廠」的租戶很多元化，認為吸引多些年青租戶進入政府的工廈內才是可持續的政策。

劉佩玉表示，房屋署須與租戶加強溝通，惟又指應考慮公屋輪候人士的居住環境，滿足以基層房屋需求為首要的大政策。

鄒再補充，認為宏昌拒絕搬出的其中一個主因，是大型機器難以遷至其他工廈，即使使用吊車搬走，其他私人工廈未必有空間吊進單位內，質疑房委會「係咪要將租戶搵食工具變晒爛鐵先安樂？」

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房委會給予租戶十八個月通知期遷出

規劃署荃灣及西九龍規劃處則回應指，宏昌工廠大廈現時在《長沙灣分區計劃大綱核准圖編號S/K5/37》（下稱「大綱圖」）劃為「休憩用地」地帶。為配合當局重建宏昌工廠大廈作公營房屋用途，該大綱圖需根據《城市規劃條例》將有關用地改劃為住宅用途。規劃署屆時會按既定程序，適時諮詢區議會及公眾，而深水埗區的工業發展主要集中在長沙灣工業／商貿區，該區在大綱圖上主要劃為「其他指定用途」註明「商貿」地帶。設立此地帶的目的，是使現有工業樓宇及工業-辦公樓宇的使用享有最大彈性，而興建新樓宇以作商業及非污染工業用途時亦可有最大的靈活性，以便在此地帶適合的地點進行商業或工業發展。

房委會日前完成重建轄下的工廠大廈作公營房屋用途的研究，宣佈清拆其中四幢工廠大廈，並公佈一系列善後措施，包括給予受影響租戶18個月遷出通知、向租戶發放相等於15個月租金的特惠津貼，以及安排局限性投標，容許租戶競投其餘兩幢葵涌晉昇工廠大廈及屯門開泰工廠大廈的空置單位。若租戶不租用兩幢工廈單位，並於9個月內遷離，可額外獲發一筆10萬元款項。