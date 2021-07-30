消費券｜非華裔商戶申商用八達通現困難　區議員：至少收20宗求助

消費券即將出台，各商戶正為如何促銷磨拳擦掌，偏偏有商戶申請無門。有油尖旺區議員表示過去三個月收到至少20個非華裔商戶求助，指申請商用八達通期間，出現大量中文指示，以至無法完成整個登記程序，加上八達通熱線近日長時間無法接通，增加申請困難度，他促請政府或八達通公司提供支援，讓非華裔商戶可以受惠消費券計劃。



非華裔商戶稱無法理解回覆電郵中文內容

油尖旺區議員朱子洛表示，區內有大量非華裔居民聚居，相關商店應運而生，無論對商戶或用家而言，消費券的四個服務登記認可機構，尤以八達通較為「入屋」，而八達通公司亦表明申請使用商用版八達通App收款的商戶，可免費獲贈一部八達通流動收款機，以及豁免銀行賬戶資金轉賬費用直至消費劵計劃結束，故非華裔商戶偏向申請商用八達通機，而他過去三個月內，至少收到20宗非華裔商戶的求助個案，指不懂如何完成申請程序。

朱引述非華裔商戶表示，經下載商用八達通App後，以英文為介面逐步登記，然而他們按流程逐一提供電郵地址、商業登記證、銀行月結單等證明文件時，發現八達通公司回覆電郵改為中文為介面，以致非華裔商戶無法看懂，因而向他求助，冀完成其餘部驟，而近月可能因消費券受歡迎緣故，商用八達通熱線由以往5至10分鐘內接通，時間急增至一小時內亦可能無法接通，令跟進工作更難進行。

區議員促增人手應對

據他所知，八達通設有外展團隊，會進入全港不同商店推廣八達通機，但非華裔商戶稱從未見有相關團隊到訪提供協助，認為八達通公司作為政府消費劵合作伙伴，亦應顧及非華裔商戶需要，提供可行協助，促請增加人手提供針對性服務，既可擴闊生意層面，亦可達致社會共融的作用。

八達通發言人回應，商用版八達通App 可支援中英語，如選用英文界面，所有指示和圖示均會以英文列出， 如商戶以英文所寫的電郵，我們亦會以相同語言回覆。個別珠寶業界商戶要求我們翻譯中文，方便他們操作；我們亦已再提醒同事發出電郵時，須注意收件人可能為非華裔人士；我們將馬上補發英文電郵，方便外籍商戶。公司已隨即聯絡朱子洛議員，直接和相關商戶作出跟進。

根據政府統計，截至昨日(29日)下午6時，已收到超過650萬個登記，首批合資格人士最快後日可獲發放第一期消費券。當局收到的登記中，包括約618萬個經電子登記，及約33萬個書面登記。